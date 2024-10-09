Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Coşkusu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Coşkusu

Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Coşkusu

Tavşanlı'da balık pazarında sezon açıldı, çeşitler arttı, omega-3 için balık tüketimi önerildi.

09.10.2024 12:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesindeki balık pazarında sezon açılmasının ardından balık satışlarında hareketlilik yaşanıyor.

Tavşanlı balık pazarına farklı denizlerden çeşit çeşit balık günlük olarak getirilerek satışa sunuluyor. Balık pazarı satıcılarından Hasan Şen, sezonu açılmasının ardından günlük olarak bol balık çeşidiyle hizmet verdiklerini belirtti. Karadeniz, Marmara ve Ege Denizi'nden gelen balık çeşitlerinin palamut, çinakop, sardalye, alabalık, istavrit ve hamsi olduğunu belirten pazardaki balık satıcıları, herkesi omega-3 deposu balık almaya davet etti.

Hasan Şen, "Tavşanlı balık halinde coşkulu bir sezon açtık. Eylül ayının ilk haftasından itibaren Kütahya ve ilçelerinde ülke genelinde olduğu gibi balık satışları başladı. Direk denizden çıkan balığı günlük olarak aracısız Tavşanlı halkımız ile buluşturuyoruz" dedi. Balık satıcılarından Niyazi Turgut ise "Kış aylarına yaklaştığımız şu günlerde havalar tam olarak soğumasa da balık çeşitleri çoğaldı. Bilindiği gibi çocuklarımızın ve kendi sağlığımız için balık tüketmemiz gerekiyor. Balıkta bulunan Omega - 3 yağ asitleri vücudu soğuklara karşı koruyor. Bu sene eskisine nazaran çok balık yok ancak sağlığımız için de bol balık tüketmek gerekiyor. Fiyatlar ise balığın denizden çıkma durumuna göre bazen günlük olarak bile değişebiliyor" dedi.

Pazarda balık fiyatlarının ise; alabalık, Karadeniz hamsi 150 TL, sardalye 100 TL, Çipura ve Levrek 300 TL palamut 150 TL ve istavrit 100 TL olduğu söylendi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Ekonomi, Sağlık, Yaşam, Omega, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Coşkusu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:50 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kriminal tipler sokakta dolaşmamalı, onlarca suç kaydı olanlar tutuklu yargılanacak
12:25 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak
12:16 Bakan Uraloğlu: Discord’u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var
11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
09:05 Akaryakıta çifte zam Tabeladaki rakam kontak kapattıracak Akaryakıta çifte zam! Tabeladaki rakam kontak kapattıracak
08:19 Discord ve Telegram’da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında Discord ve Telegram'da suç unsuru içerikli paylaşımlar yapan 2 çocuk daha gözaltında
07:32 En sonunda sabrı taştı Arda Güler Real Madrid’den ayrılıyor En sonunda sabrı taştı! Arda Güler Real Madrid'den ayrılıyor
03:56 İsrail’in Lübnan’a saldırılarında can kaybı artıyor İsrail'in Lübnan'a saldırılarında can kaybı artıyor
02:30 Discord’a erişim engeli getirildi Discord'a erişim engeli getirildi
00:48 İsrail’in Şam’ı vurmasının ardından İran’dan dikkat çeken açıklama İsrail'in Şam'ı vurmasının ardından İran'dan dikkat çeken açıklama
00:15 Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı Bakanlık Discord ve Telegram için düğmeye bastı
23:51 Cem Garipoğlu’nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın Cem Garipoğlu'nun annesi konuştu: Bana değilse de Nagihan hanıma acıyın
23:30 Uraz Kaygılaroğlu’nun poz verdiği serginin sahibi konuştu Uraz Kaygılaroğlu'nun poz verdiği serginin sahibi konuştu
23:07 TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira’yı göreve getirdi TFF, Hakem Gelişim Direktörü olarak Vitor Melo Pereira'yı göreve getirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 13:09:48. #1.13#
SON DAKİKA: Tavşanlı Balık Pazarında Sezon Coşkusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.