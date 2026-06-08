Tavşanlı'da Cezaevi Serası Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Tavşanlı'da Cezaevi Serası Denetimi

Tavşanlı\'da Cezaevi Serası Denetimi
08.06.2026 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tavşanlı'da tarımsal üretimi desteklemek amacıyla cezaevi serasında teknik kontroller yapıldı.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personelleri tarafından cezaevi serasında kontrol ve incelemeler gerçekleştirildi.

Yapılan denetimlerde bitkisel üretim faaliyetleri, yetiştirme şartları ve genel bakım uygulamaları yerinde değerlendirilirken, üretimin verimli ve sürdürülebilir şekilde devam etmesi amacıyla teknik bilgilendirmelerde bulunuldu.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, tarımsal üretimin geliştirilmesi ve desteklenmesine yönelik saha çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü belirtti. Tarımsal üretimde verimliliğin artırılması ve iyi tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması amacıyla işletmelere yönelik teknik destek ve kontrollerin devam edeceği ifade edildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Tavşanlı, Kütahya, Cezaevi, Ekonomi, Tarım, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da Cezaevi Serası Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Can Polat’ın katil zanlıları için hesap vakti Can Polat'ın katil zanlıları için hesap vakti
Manisa’da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi Manisa'da iş kazası: İşçi döküm makinesinde can verdi
Yunanistan’da 5.2 büyüklüğünde deprem Yunanistan'da 5.2 büyüklüğünde deprem
Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir Genel Başkan Mustafa Destici: Birliğin ve kardeşliğin kalesi Büyük Birlik’tir
Gazze’deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı Bakan Gürlek’ten tam destek geldi Gazze'deki savaş suçları dünyanın erişimine açıldı! Bakan Gürlek'ten tam destek geldi
Aziz Yıldırım’ın ekibinde yer alan Barış Göktürk’ten açıklama: Biz öndeyiz gibi Aziz Yıldırım'ın ekibinde yer alan Barış Göktürk'ten açıklama: Biz öndeyiz gibi

11:23
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü Yıldırım’ın işaretiyle başladılar
Başkanlık zaferi sonrası dikkat çeken görüntü! Yıldırım'ın işaretiyle başladılar
11:10
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
Aziz Yıldırım Vedat Muriqi transferinin ardından bir bomba daha patlatıyor
11:05
“Çiçek aldım“ kurşun yağdırdı Hamile eşe kan donduran tuzak
"Çiçek aldım" kurşun yağdırdı! Hamile eşe kan donduran tuzak
10:55
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay’dan dijital medya mesajı: Haberin değeri güvenilirliğiyle ölçülür
10:11
Özel’den Kılıçdaroğlu’na sürpriz teklif: “İkimiz de çekilelim“ dedi yeni isim önerdi
Özel'den Kılıçdaroğlu'na sürpriz teklif: "İkimiz de çekilelim" dedi yeni isim önerdi
10:05
Aziz Yıldırım kararını verdi İşte takımı emanet edeceği isim
Aziz Yıldırım kararını verdi! İşte takımı emanet edeceği isim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.06.2026 11:48:27. #.0.4#
SON DAKİKA: Tavşanlı'da Cezaevi Serası Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.