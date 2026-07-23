Tavşanlı'da kurumlar hibe projeleri için iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika
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Tavşanlı'da kurumlar hibe projeleri için iş birliği protokolü imzaladı

Tavşanlı\'da kurumlar hibe projeleri için iş birliği protokolü imzaladı
23.07.2026 12:44  Güncelleme: 12:45
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamu kurumları, yerel yönetim, üniversite ve iş dünyası temsilcileri, ulusal ve uluslararası hibe programlarından daha etkin yararlanmak amacıyla iş birliği protokolü imzaladı. Protokolle proje kültürünün geliştirilmesi ve ilçeye daha fazla yatırım kaynağı kazandırılması hedefleniyor.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kamu kurumları, yerel yönetim, üniversite ve iş dünyası temsilcilerinin, ulusal ve uluslararası hibe programlarından daha etkin yararlanılması amacıyla iş birliği protokolü imzaladı.

İmza törenine, Tavşanlı Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Tavşanlı Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aydın Kayabaşı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Raşit Küçükkağnıcı ile TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe katıldı.

Kaymakam Ömer Faruk Özdemir, törende yaptığı konuşmada, ilçede yürütülecek ulusal ve uluslararası projelerin ortak bir koordinasyon altında takip edilmesinin önemine işaret etti. Protokolle kurumlar arasında proje geliştirme süreçlerinde ortak hareket edilmesinin hedeflendiğini belirten Ömer Faruk Özdemir, "İlçemizde yürütülecek ulusal ve uluslararası projeleri tek bir çatı altında takip ve koordine etmek amacıyla bu protokolü hayata geçiriyoruz. Ticaret Odamız, Üniversitemiz, Belediyemiz ve Kaymakamlığımız olarak doğru fonlara, doğru projelerle ulaşmak ve bu kaynaklardan en üst düzeyde faydalanmak için bir araya geldik. Protokolün ilçemize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Protokolle Tavşanlı'da proje kültürünün geliştirilmesi, kurumların proje hazırlama kapasitesinin artırılması, ortak proje ekiplerinin oluşturulması ve ilçeye daha fazla hibe ile yatırım kaynağı kazandırılması amaçlanıyor.

İş birliği kapsamında kurumlar, proje fikirlerinin geliştirilmesinden başvuru süreçlerine, uygulama ve sürdürülebilirlik aşamalarına kadar tüm süreçlerde koordineli çalışma yürütecek.

Ayrıca, kurum personeline yönelik proje hazırlama eğitimleri düzenlenmesi ve proje kültürünün ilçe genelinde yaygınlaştırılması da hedefleniyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, İş Dünyası, Tavşanlı, Politika, Kütahya, Ekonomi, Kamu, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da kurumlar hibe projeleri için iş birliği protokolü imzaladı - Son Dakika

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