Tavşanlı\'da Süt Tankları Denetlendi

Tavşanlı İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli tarafından süt soğutma tanklarında rutin denetimler gerçekleştirildi.
2026 Yılı Çiğ Süt Desteklemeleri kapsamındaki denetimlerde, süt soğutma tanklarının ilgili mevzuata uygunluğu ile hijyen şartları titizlikle kontrol edildi. Yapılan incelemelerle çiğ sütün güvenli şekilde muhafaza edilmesi ve kalite standartlarının korunması hedeflendi.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri, çiğ süt üretiminde kalite ve gıda güvenilirliğinin sağlanmasına yönelik denetimlerin belirlenen program doğrultusunda devam edeceğini belirtti. - KÜTAHYA
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