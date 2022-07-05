Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri" çerçevesinde Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi projelerinden başvurusu onaylanan Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinden Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü İl Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından gerçekleştirildi" denildi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Tavşanlı, Balıköy, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü - Son Dakika

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