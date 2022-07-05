Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü - Son Dakika
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Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü

05.07.2022 12:57
Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Baliköy beldesinde Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi Baliköy beldesinde Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın "Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Projeleri" çerçevesinde Bireysel Sulama Sistemlerinin desteklenmesi projelerinden başvurusu onaylanan Tavşanlı ilçesi Balıköy beldesinden Ahmet Ali Tetik'e ait tarla içi yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü İl Müdürlüğümüz Teknik Personeli tarafından gerçekleştirildi" denildi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Tavşanlı, Balıköy, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Tavşanlı'da yağmurlama sulama projesi hak ediş kontrolü - Son Dakika
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