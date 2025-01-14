Tavuk Eti Üretimi Kasım'da Düştü

Ekonomi

Bir önceki ay 227 bin 675 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 216 bin 754 ton oldu. Tavuk yumurtası üretimi 1,71 milyar adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2024 yılı Kasım ayı Kümes Hayvancılığı Üretimi verilerini paylaştı. Buna göre, Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 4,9 azaldı, kesilen tavuk sayısı yüzde 5,6 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 7,2 arttı. Ocak-Kasım döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, tavuk yumurtası üretimi yüzde 3,6 arttı, kesilen tavuk sayısı yüzde 7,0 arttı, tavuk eti üretimi yüzde 6,9 arttı.

Bir önceki ay 227 bin 675 ton olan tavuk eti üretimi Kasım ayında yüzde 4,8 oranında azalarak 216 bin 754 ton oldu.

Bir önceki ay 1 milyar 881 milyon 358 bin adet olan tavuk yumurtası üretimi Kasım ayında yüzde 9,1 oranında azalarak 1 milyar 710 milyon 852 bin adet oldu. - İSTANBUL