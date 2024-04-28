Tavuk İhracatına Getirilecek Sınırlama, Et Fiyatını Etkiler - Son Dakika
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Ekonomi

Tavuk İhracatına Getirilecek Sınırlama, Et Fiyatını Etkiler

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, tavuk ihracatına getirilmesi planlanan sınırlamanın kırmızı et fiyatını da etkileyeceğini belirtti. Yardımcı, tavuk fiyatının ucuzlaması durumunda vatandaşların tavuğa yöneleceğini ve et fiyatlarında düşüş olacağını ifade etti. Ticaret Bakanlığı'nın iç piyasayı doyurmayı öncelikli olarak ele aldığına dikkat çeken Yardımcı, iç piyasaya yeterli mamul verilememesi durumunda fiyat artışlarının kaçınılmaz olduğunu vurguladı. Ayrıca, tavuk fiyatlarındaki artışın üreticileri zor durumda bıraktığını ve Ramazan Bayramı'nda tavuk satışlarının düşmesine neden olduğunu belirtti.

28.04.2024 19:13
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Tavuk ihracatına getirilmesi planlanan sınırlama, et fiyatını etkiler

Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı:

"Tavuk ucuzlarsa et de ucuzlar"

ANTALYA - Son zamanlarda artan beyaz et fiyatları nedeniyle Ticaret Bakanlığı harekete geçti. İhracat yasağı getirilerek iç piyasaya arzın artırılması planlanıyor. İhracat yasağı düzenlemesine ilişkin konuşan Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, ihracat sınırlamasının kırmızı et fiyatını da etkileyeceğini kaydetti. Yardımcı, "İhracata yasak geldiğinde mamul elde çok olursa ve tavuk ucuzlarsa et dengelenir. Tavuk fiyatı ucuzlarsa vatandaş tavuğa yönelir. Etin, üreticinin ahırında beklemesi de işine gelmez, tabii et fiyatlarında da düşme olur" diye konuştu.

Öncelik iç piyasa olmalı

Ticaret Bakanlığı'nın, tavuk ihracatına yasak getirmeyi de kapsayan bir dizi tedbir üzerinde çalıştığı yönünde çıkan haberler üzerine, Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı açıklamalarda bulundu. Başkan Osman Yardımcı, alınan kararı desteklediğini ifade ederek, şu sözlere yer verdi: "Güzel bir karar, neden güzel bir karar? Önce iç piyasayı doyuralım, sonra dışarıya ihracat yapalım. Eğer iç piyasaya yeterli mamul veremiyorsak, bu zammın gelmesi de alınacak olan kararın bir bağlantısıdır. Biz önce iç piyasayı doğru doyuralım, sonra dışarıya ihraç edelim. Zaten iç piyasaya da ucuz vermiyorlar ki, her gün plasiyer gelip ürünü indirdiğinde rakamı faturada görüyorsun. Kısaca, size bir gün iki gün evvel fiyat geliyor, zam var diye bir söyleyen olmuyor. Bundan dolayı güzel bir karar".

" Ramazan Bayramı'nda tavuk satamadık"

Tavuk fiyatlarına son aylarda art arda gelen zamları girdi maliyetlerinin artmasına bağlayan Başkan Osman Yardımcı, üreticilerin karşılaştığı zorluklara değindi. Yardımcı, "Fırsatçılık demeyelim de çünkü onların da girdileri var. Elektriğe yeni artış yapıldı, tavuklar ısıtma sistemiyle besleniyor. Tabii ki şu an Yaz mevsimine yaklaştığımız için daha rahat edecekler ama yem var bakım var, bir civciv yetiştirmek öyle kolay değil. Tavukçuluk da zor ama fırsatçılık daha kolay, son zamanlarda karşılaştığımız en büyük olay; Ramazan Bayramı'nda tavuk satamadık. Beş kasa istiyorsak bir kasa verdiler, piyasadan mallarını çekince esnaf zor durumda kaldı. Bayram tatilinde millet pikniğe gidecek, biz mal satamadık" dedi.

"Tavuk ucuzlarsa et de ucuzlar"

Tavuk ihracatına sınırlama getirilirse kırmızı et fiyatını da etkileyeceğine dikkat çeken Türkiye Kasaplar Federasyonu Başkanı Osman Yardımcı, Türkiye'de temel gıda maddeleri içinde en az zammın kırmızı ete geldiğini fakat vatandaşın alım gücü olmaması nedeniyle pahalı geldiğini açıkladı. Yardımcı, sözlerini şu şekilde sonlandırdı: "Pandemide zam yapmayan kesim et kesimidir, her ne olduysa bir sene zarfında böyle oldu. En geriden gelen etti, şimdi de hesaplasalar Türkiye'de temel gıda maddelerinin içinde en az zam gelen yine et. Pahalı mı pahalı mı, çünkü alım gücü yok. İhracata yasak geldiğinde mamul elde çok olursa ve tavuk ucuzlarsa et dengelenir. Tavuk fiyatı ucuz olursa vatandaş tavuğa yönelir, tezgahta eti satamazsan üreticiden de aracıdan da almazsın. Etin, üreticinin ahırında beklemesi işine gelmez, tabii et fiyatlarında da düşme olur. Tavuk ucuzlarsa et de ucuzlar.

Kaynak: İHA

Osman Yardımcı, Türkiye, İhracat, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tavuk İhracatına Getirilecek Sınırlama, Et Fiyatını Etkiler - Son Dakika

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