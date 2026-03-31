Tayland'da Yakıt Maliyetleri Artıyor

31.03.2026 11:08
Küresel petrol fiyatlarındaki artış, Tayland'da işletmeleri olumsuz etkiliyor, hükümet önlem almalı.

Tayland'da küresel petrol fiyatlarındaki yükselişin etkisiyle artan yakıt maliyetleri, başta küçük ve orta ölçekli işletmeler olmak üzere, birçok sektörde maliyet artışına yol açtı.

Bangkok Post'un haberine göre, küresel petrol fiyatlarındaki artışın etkisiyle yükselen yakıt, ham madde ve nakliye maliyetleri, Taylandlı işletmelerin kar marjlarını daraltarak yatırımları olumsuz etkiliyor.

Tayland Sanayiciler Federasyonu (FTI), artan maliyetler karşısında hükümete acil önlem çağrısı yaparak yakıt üzerindeki tüketim vergisinin düşürülmesini gündeme getirdi.

FTI Başkanı Thiennukul Kriengkrai yaptığı açıklamada, Orta Doğu'daki gerilimin küresel tedarik zincirlerini olumsuz etkilediğine dikkati çekerek bunun, enerji fiyatlarını artırarak birçok sektörde zincirleme etki yarattığını belirtti.

Ülke ekonomisinin yüzde 80 ila 90'ını oluşturan küçük ve orta ölçekli işletmelerin artan ulaşım, lojistik ve üretim giderleri nedeniyle zorlandığını vurgulayan Kriengkrai, hükümetin işletmeler üzerindeki yükü hafifletmek için hızlı adım atması gerektiğini kaydetti.

Öte yandan, akaryakıt fiyatlarının son sübvansiyon düzenlemesinin ardından rekor seviyeye çıktığı bildirildi.

ABD-İsrail ile İran arasındaki savaş nedeniyle Orta Doğu'daki petrol ve sıvılaştırılmış doğal gazın (LNG) dünya pazarlarına ulaştırılmasını sağlayan Hürmüz Boğazı'nın fiilen kapanması, enerji piyasalarında krize yol açmıştı.

Kaynak: AA

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
