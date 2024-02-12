TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu, Sürdürülebilir Su Ürünleri Sürecini İnceledi

TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu Başkanı AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel, "Sürdürülebilir verimli ve çevreye duyarlı bir su ürünleri sürecinin sağlanması gerekiyor" dedi.
AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel başkanlığındaki TBMM Balıkçılık ve Su Ürünleri Araştırma Komisyonu üyeleri, su ürünleri organize sanayi bölgesine giderek incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından komisyon üyeleri Karataş ilçesindeki Karataş Balıkçı Barınağı'nı ziyaret etti. Burada komisyon balıkçıların sorunlarını dinleyip çözüm önerilerini dinledi. Komisyon üyeleri, sonrasında otelde sektör temsilcileriyle düzenlene istişare toplantısına katıldı.
Komisyon başkanı İsmail Emrah Karayel çalışmalar hakkında bilgiler vererek, "Bölgesel sorunlar ve çözüm önerileri var. Bir de gittiğimiz şehirde balıkçı barınağına göre müstakil sorunlar var. Bunların tespitini yaptık. Tabii sürdürülebilir, verimli ve çevreye saygılı su ürünleri sürecinin bütün paydaşlar açısından sağlanması gerekiyor. Son derece önemli. Çünkü su verimliliği yoksa içme sularımızda su ürünleri yetiştiriciliğinden söz edemiyoruz. Yeni ortaya çıkan süreçlerle ilgili yasal kanun seviyesinde olabilir, daha alt seviyelerde olabilir mevzuat düzenlemelerinin gerekliği olduğu ihtiyacı bize iletildi. Bunları değerlendirirken mutlaka sektör paydaşlarının söylediklerini, akademisyenlerin ne söylediklerini, aynı zamanda kamunun bu konuda master planları, bakış açısı ve bu süreçle ilgili değerlendirmelerini dikkate alacağız" diye konuştu.
Karayel, saha çalışmalarının sonuncusunu gerçekleştirdiklerini ifade ederek, "Bütün partilerin ittifakıyla kurulmuş bu komisyonda yine bütün partilerin oy birliğiyle herkesin göğsünü gere gere, 'evet bu raporu bütün paydaşlarla birlikte çalışarak biz hazırladık' diyebileceği bir rapor olsun istiyoruz ve böyle olacağına inanıyorum. Önümüzdeki hafta mecliste komisyon çalışmaları gerçekleştirilecek ve perşembe günü kapanış oturumunu da gerçekleştirmiş olacağız. Ondan sonra rapor yazım süreci başlamış olacak. Raporumuzu da Mayıs-Haziran aylarında tamamlamayı hedefliyoruz" dedi. - ADANA
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