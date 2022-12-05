AK Parti Milletvekili Canikli'den asgari ücret hesaplaması: Dolar bazında yüzde 43 zam yaptık - Son Dakika
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AK Parti Milletvekili Canikli'den asgari ücret hesaplaması: Dolar bazında yüzde 43 zam yaptık

05.12.2022 22:55
AK Parti Milletvekili Canikli'den asgari ücret hesaplaması: Dolar bazında yüzde 43 zam yaptık

Dolar üzerinden asgari ücret hesaplaması yapan AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli, 1 yıl önce asgari ücretle 205 dolar alınabileceğini söylerken doların 18 lirayı aşmasına rağmen şu anda 295 dolar alınabildiğini belirterek, "Dolar bazında artış yüzde 43" ifadesini kullandı.

AK Parti Milletvekili Nurettin Canikli,TBMM Genel Kurulu'nda dikkat çeken bir asgari ücret hesaplaması yaptı. Canikli, dolar kurunun artmasına rağmen asgari ücretlinin bir yıl önceki maaşlara göre 90 dolar daha fazla aldığını söyledi.

"DOLARIN FİYATI DA ARTTI"

5 Aralık 2021 tarihinde asgari ücretin 2 bin 825 TL, dolar kurunun ise 13.72 TL olduğunu söyleyen Canikli, "Yani 1 yıl önce asgari ücretle 205.9 dolar alınabiliyor. Doların fiyatı da arttı yani önemli bir ölçüt. Bugün dolar 18.65 TL. Asgari ücret 5 bin 500 TL, bugün ise 295 dolar alınıyor. 1 yıl önce asgari ücretle 205 dolar alınıyorken bugünkü asgari ücretle tam olarak 295 dolar alınıyor. Dolar bazında artış yüzde 43" dedi.

2016'DA ASGARİ ÜCRETLE 467 DOLAR ALINABİLİYORDU

2016 yılında asgari ücret 1.647 TL iken dolar kuru 3.52 seviyesindeydi. O tarihte asgari ücretle tam 467 dolar alınabiliyordu.

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SON DAKİKA: AK Parti Milletvekili Canikli'den asgari ücret hesaplaması: Dolar bazında yüzde 43 zam yaptık - Son Dakika
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