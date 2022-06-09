TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü - Son Dakika
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TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü

09.06.2022 14:37

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen yıl ÇAYKUR tarihinin en yüksek miktarı olan 860 bin ton yaş çay alımı yapıldığını belirterek, "Geçen yılın tamamında alınan yaş çay karşılığında üreticilerimize 3 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldı.

Çay İşletmeleri (ÇAYKUR) Genel Müdürü Yusuf Ziya Alim, geçen yıl ÇAYKUR tarihinin en yüksek miktarı olan 860 bin ton yaş çay alımı yapıldığını belirterek, "Geçen yılın tamamında alınan yaş çay karşılığında üreticilerimize 3 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldı." dedi.

TBMM Kamu İktisadi Teşebbüsleri (KİT) Komisyonunda ÇAYKUR'un 2019 ve 2020 yılı hesapları görüşüldü.

Alim, komisyonda yaptığı sunumda, çay üreticilerini mağdur etmeyecek şekilde yüksek miktarda çay alımları yapıldığına işaret ederek, "Geçen yıl ÇAYKUR tarihinin en yüksek miktarı olan 860 bin ton yaş çay alımı yapıldı. Ayrıca beyaz çay üretimi için de 266 kilogram tomurcuk çay alındı. 2021'de üreticilerden satın aldığımız yaş çay bedelleri satın almayı takip eden ay içerisinde peşin olarak ödendi. Bu doğrultuda geçen yılın tamamında alınan yaş çay karşılığında üreticilerimize toplam 3 milyar 466 milyon lira ödeme yapıldı." diye konuştu.

Geçen yıl siyah, yeşil ve beyaz olmak üzere toplam 163 bin ton tasnifli çay üretimi yapıldığının altını çizen Alim, bu dönemde ihracat dahil 158 bin ton çay satışı gerçekleştirildiğini anlattı.

Alim, yapılması planlanan günlük 100 ton kapasiteli İkizdere ve Çamlıhemşin fabrikalarının inşaat çalışmalarının başladığını dile getirerek, fabrikaların, gelecek yılın üretim sezonu öncesinde tamamlanıp hizmete alınmasının hedeflendiğini bildirdi.

Alim, Kayseri ve Mersin'de çay satış mağazası yapım çalışmalarının da devam ettiğini söyledi.

Kafeinsiz çay üretimi

AR-GE çalışmalarıyla ürün çeşitliliklerinin artırıldığına dikkati çeken Alim, bu kapsamda kafeinsiz çay üretimine de başladıklarını kaydetti.

Alim, çay sektörünün geleceğini yakından ilgilendiren Damızlık Çay Bahçesi Oluşturma Projesi çalışmalarının da sürdüğünü ifade ederek, şunları dile getirdi:

"Verimden düşmüş, sürgün verme kabiliyeti azalmış ve ekonomik ömrünü tamamlamış çay bahçelerinin belirli bir program dahilinde sökülüp nitelikli çay klonları ile yenilenmesi amacıyla gerekli olan damızlık bahçelerini oluşturmak için gerekli altyapı çalışmalarımız devam etmektedir. Teşekkülümüz, 2023 yılı sonuna kadar 100 bin nitelikli klon plan üretmek üzere Hayrat Fidanlığı'nda 50 dekar damızlık çay bahçesi oluşturma çalışmaları devam ediyor. Tarım ve Orman Bakanlığı, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü ve Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi arasında Çay Bahçelerinin Rehabilitasyonu Projesine Ait İş Birliği Protokolü imzalanmış ve protokol kapsamında çalışmalar yürütülmektedir."

Komisyon üyelerinin görüş, öneri ve sorularının ardından ÇAYKUR'un 2019-2020 dönemi hesapları ibra edildi.

TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü
TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü

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Kaynak: AA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TBMM KİT Komisyonunda ÇAYKUR'un hesapları görüşüldü - Son Dakika

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