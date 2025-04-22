TBMM'nin 105. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması - Son Dakika
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Ekonomi

TBMM'nin 105. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması

TBMM\'nin 105. Yılı ve 23 Nisan Kutlaması

GTO, TBMM'nin kuruluşunu ve 23 Nisan'ı kutlayarak, millet iradesinin önemini vurguladı.

22.04.2025 15:14
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Gaziantep Ticaret Odası (GTO) Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım ve Meclis Başkanı M. Hilmi Teymur, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) kuruluşunun 105. yıl dönümünü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı yayımladıkları ortak mesajla kutladı.

GTO Başkanları mesajlarında, 23 Nisan 1920'nin Türk milletinin tayin ettiği bir dönüm noktası olduğunu vurgulayarak, "23 Nisan, yalnızca bir takvim günü değil; millet iradesinin hakim kılındığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunun ilan edildiği gündür. Kurtuluş Savaşı'nın en çetin günlerinde açılan Birinci Büyük Millet Meclisi, Türk milletinin azim ve kararlılıkla yazdığı bağımsızlık destanının en güçlü sembollerinden biridir" dedi.

TBMM'nin Türk milletinin birliği, beraberliği ve bağımsızlığının teminatı olduğunu belirten GTO Başkanları, "Türk milleti tarih boyunca pek çok zorlukla, savaşla, fedakarlıkla karşılaştı. Ancak her seferinde bağımsızlık yolundaki kararlılığından vazgeçmedi. 22 Haziran 1919'da Amasya Genelgesi'nde ilan edilen 'Milletin istiklalini yine milletin azim ve kararı kurtaracaktır' ilkesi doğrultusunda, milletimiz hürriyetini kendi elleriyle kazanmıştır. TBMM de işte bu iradenin ve bilincin kurumsallaşmış halidir. Ne mutlu ki, 105 yıldır Türkiye'nin dört bir yanının sesi TBMM çatısı altında yankılanmaktadır" ifadelerini kullandı.

23 Nisan'ın, aynı zamanda tüm dünya çocuklarına armağan edilmiş ilk ve tek bayram olması bakımından da eşsiz bir anlam taşıdığını hatırlatan Yıldırım ve Teymur, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı sadece bir tarih olarak değil, geleceğin teminatı çocuklara adanmış bir vizyon olarak bizlere miras bırakmıştır. Atatürk'ün 'Küçük hanımlar, küçük beyler' diye başlayan o eşsiz hitabında da görüldüğü gibi, çocuklarımız bu ülkenin yarınıdır. Cumhuriyetimizin yılmaz bekçileri, aydınlık yarınlarımızın mimarları onlardır" diye konuştu.

GTO Başkanları, sözlerini tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı kutlayarak tamamladı ve başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu toprakları vatan yapan tüm kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı. - GAZİANTEP

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Kaynak: İHA

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