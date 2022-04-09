TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi - Son Dakika
Üye Girişi

TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi

09.04.2022 10:03
TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği (TC-İŞGED) Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü.

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği (TC-İŞGED) Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve kültür alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

Liu Shaobin, TC-İŞGED'in yıllar içinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde oynadığı olumlu role, özellikle diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü anmak için geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklere değindi.

Derneğin, Çin-Türkiye dostluğunun amacını destekleyeceğini ve Çin ile Türkiye arasındaki dostane iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını umduğunu ifade eden Liu Shaobin, bu yılın başlarında TC-İŞGED tarafından yayımlanmaya başlanan "TÜRKİYE & CHINA" dergisi için derneğe teşekkür etti.

Liu Shaobin, söz konusu derginin taraflar arasında iş birliğinin artmasında olumlu bir rol oynamasını diledi.

İhsan Beşer de derneğin asıl amacının iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek ve pratik iş birliklerini teşvik etmek olduğunu ve derneğin her zaman bu orijinal niyete bağlı kalacağını kaydetti.

TÜRKİYE & CHINA dergisinin yayımlanmaya başlandığı günden bu yana Türkiye'deki her sektörden yoğun ilgi gördüğünü bildiren Beşer, "Dernek, derginin giderek daha iyi hale gelmesi için çaba gösterecek ve Türkiye ile Çin arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde önemli bir taşıyıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anılan dergi, Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğini teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla yayımlanıyor.

Hem Çince hem de Türkçe basılan dergi, siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında iş birliği konularına odaklanıyor.

YORUMLAR
500
Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi Ege Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğinde ikinci Sertbaş dönemi Araştırma:  Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız politikası destekleniyor Araştırma:  Rusya ve Ukrayna savaşında Türkiye'nin tarafsız politikası destekleniyor

Çin Halk Cumhuriyeti, Togo Cumhuriyeti, Türkiye, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi - Son Dakika


Son Dakika
09:51 Bakan Koca Nisa bebekten güzel haberler verince sütannesi havalara uçtu: Süt kokulu kızım, öyle güzel dualar alıyorsun ki!
09:41 Portekiz, Trabzon'un Yunan yıldızının 12 milyon euroluk bonservisine evet dedi: Son sözü Bakasetas söyleyecek
09:37 Putin; düşürülen Rus uçağına karşı İstanbul'a atom bombası atılmasını isteyen Jirinovski'nin cenazesine nükleer çantayla katıldı
09:06 İBB'nin zam kararı sonrası güncelleme kuyruğuna akın ettiler: Taksi kuyrukları gece boyu devam etti
08:48 Yıllar önce Cem Yılmaz'ın diline düşmüştü! Gonca Vuslateri, kendisiyle dalga geçen Cem Yılmaz'ı affetti
08:42 Emeklilere bayram müjdesi: Bayram ikramiyeleri 2 bin liraya çıkabilir
08:35 Hasmını sokak ortasında karnından bıçakladı, "Beni öldürüyorlardı kendimi korudum" dedi
08:28 Zelenski Türkleri kılıçtan geçiren örgütü övdü, ayakta alkışlandı
08:24 Yeni araştırma: Geçinmek için öğünlerini azaltanların oranı yüzde 50, "kalın giyinip evi ısıtmıyorum" diyenler yüzde 54
08:04 9 Nisan Cumartesi günü hava nasıl olacak: Sıcaklıklar yükseliyor, 3 bölgede sağanak beklentisi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2022 10:11:48. #1.11#
SON DAKİKA: TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement