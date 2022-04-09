TC-İŞGED Başkanı Beşer, Çinli Büyükelçi Liu Shaobin ile bir araya geldi - Son Dakika

Türkiye-Çin İş Geliştirme ve Destekleme Derneği (TC-İŞGED) Başkanı İhsan Beşer, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin ile görüştü.

Dernekten yapılan yazılı açıklamaya göre, görüşmede iki ülke arasında ekonomi, ticaret ve kültür alanlarındaki iş birliği konuları ele alındı.

Liu Shaobin, TC-İŞGED'in yıllar içinde iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesinde oynadığı olumlu role, özellikle diplomatik ilişkilerin kuruluşunun 50. yıl dönümünü anmak için geçen yıl gerçekleştirilen etkinliklere değindi.

Derneğin, Çin-Türkiye dostluğunun amacını destekleyeceğini ve Çin ile Türkiye arasındaki dostane iş birliğine daha fazla katkı sağlayacağını umduğunu ifade eden Liu Shaobin, bu yılın başlarında TC-İŞGED tarafından yayımlanmaya başlanan "TÜRKİYE & CHINA" dergisi için derneğe teşekkür etti.

Liu Shaobin, söz konusu derginin taraflar arasında iş birliğinin artmasında olumlu bir rol oynamasını diledi.

İhsan Beşer de derneğin asıl amacının iki ülke arasındaki dostluğu geliştirmek ve pratik iş birliklerini teşvik etmek olduğunu ve derneğin her zaman bu orijinal niyete bağlı kalacağını kaydetti.

TÜRKİYE & CHINA dergisinin yayımlanmaya başlandığı günden bu yana Türkiye'deki her sektörden yoğun ilgi gördüğünü bildiren Beşer, "Dernek, derginin giderek daha iyi hale gelmesi için çaba gösterecek ve Türkiye ile Çin arasındaki karşılıklı anlayışın geliştirilmesinde önemli bir taşıyıcı olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Anılan dergi, Çin ile Türkiye arasındaki iş birliğini teşvik etmek ve karşılıklı anlayışı geliştirmek amacıyla yayımlanıyor.

Hem Çince hem de Türkçe basılan dergi, siyaset, ekonomi, ticaret ve kültür alanlarında iş birliği konularına odaklanıyor.