TCMB adımlarını enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı belirleyecek

TCMB adımlarını enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı belirleyecekGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TCMB, adımların büyüklüğü ve zamanlamasının enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirleneceğini bildirdi. Adımların boyutu ve zamanı, her toplantıda enflasyon görünümüne göre değerlendirilecek.
TCMB: "Adımların büyüklüğü ve zamanlaması enflasyon görünümü odaklı, toplantı bazlı ve ihtiyatlı bir yaklaşımla belirlenecektir"
Kaynak: AA
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