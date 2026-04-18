TCMB Başkanı Karahan TBMM'de Sunum Yapacak - Son Dakika
TCMB Başkanı Karahan TBMM'de Sunum Yapacak

18.04.2026 11:35
Fatih Karahan, 5 Mayıs'ta TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda ekonomik konular üzerine sunum yapacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 5 Mayıs'ta sunum yapacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı ve AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş başkanlığında 5 Mayıs'ta toplanacak Komisyonda, Karahan'ın milletvekillerine sunum yapması öngörülüyor.

Karahan'ın, toplantıda, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde kapsamlı bir sunum gerçekleştirmesi bekleniyor.

TCMB'nin faiz kararları ile enflasyonla mücadeleye ilişkin gelişmelerin, toplantının öne çıkan başlıklarını oluşturacağı tahmin ediliyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Kanunu'na göre, Başkan'ın, Banka faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan TBMM'de Sunum Yapacak - Son Dakika

SON DAKİKA: TCMB Başkanı Karahan TBMM'de Sunum Yapacak - Son Dakika
