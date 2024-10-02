TCMB Başkanı Karahan, TBMM\'ye Sunum Yapacak

Ekonomi

(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerini bilgilendirecek.

TCMB Kanunu'na göre, Başkan'ın, bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.