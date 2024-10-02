TCMB Başkanı Karahan, TBMM'ye Sunum Yapacak - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan, TBMM'ye Sunum Yapacak

TCMB Başkanı Karahan, TBMM\'ye Sunum Yapacak

Fatih Karahan, küresel gelişmeler ve para politikası konularında milletvekillerini bilgilendirecek.

02.10.2024 16:46
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, AK Parti Samsun Milletvekili Mehmet Muş'un başkanlığında toplanacak olan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yarın milletvekillerine sunum yapacak.

Karahan, küresel gelişmeler, Türkiye ekonomisi, enflasyon ve para politikası çerçevesinde milletvekillerini bilgilendirecek.

TCMB Kanunu'na göre, Başkan'ın, bankanın faaliyetleri ve para politikası uygulamaları hakkında TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nu bilgilendirmesi gerekiyor.

Kaynak: ANKA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Fatih Karahan, Politika, Ekonomi, Türkiye, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Başkanı Karahan, TBMM'ye Sunum Yapacak - Son Dakika

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