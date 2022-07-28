-"Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir"

Kaynak: İHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › TCMB Başkanı Kavcıoğlu: 'Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz' - Son Dakika

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