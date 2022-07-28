TCMB Başkanı Kavcıoğlu: "Enflasyonun 2022 yıl sonunda yüzde 60,4 olarak gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz"
-"Enflasyon Nisan raporunda öngördüğümüz patikanın üzerinde kalmıştır. Çekirdek enflasyon göstergeleri ise daha olumlu bir görünüm sergilemektedir"
ANKARA - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, 2022 enflasyon tahmininin yüzde 60,4'e yükseltildiğini açıkladı.
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