TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi

Geniş Video İzle

TCMB, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının fiyat istikrarını destekleyeceğini belirtti.

20.02.2025 09:16
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) analizinde, "Çıpalama ölçütlerinde görülen iyileşmenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi, fiyat istikrarının sağlanmasını ve sürdürülmesini destekleyecektir." ifadesi kullanıldı.

TCMB'de Başdanışman Halil İbrahim Aydın, Başdanışman Eren Ocakverdi ve Araştırmacı Velihan Başpınar tarafından hazırlanan "Para Politikası ve Beklentilerin Çıpalanması" başlıklı analiz, Bankanın blog sayfası Merkezin Güncesi'nde yayımlandı.

Enflasyon beklentilerinin çıpalanmasının fiyat istikrarının ön koşulları arasında yer aldığı belirtilen analizde, "Beklentilerin çıpalandığı bir ortamda enflasyon beklentileri merkez bankalarının enflasyon hedefine yakınsarken, beklentilerin zaman içindeki oynaklığı düşer ve anket katılımcıları arasındaki farklı beklentiler birbirine yakınlaşır. TCMB ileriye dönük tahmin patikasını oluştururken beklentilerin seviyesinin yanında bu kriterleri de dikkate almakta ve parasal duruşunu belirlemektedir. Bu yazıda, Türkiye'deki piyasa katılımcıları, firmalar ve hanehalkı kesimlerinin enflasyon beklentilerinden yararlanarak, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasına yönelik bulgularımızı paylaşıyoruz." değerlendirmesi yapıldı.

Çıpalamayı ölçebilmek amacıyla, ilk olarak, Piyasa Katılımcıları Anketi'nde (PKA) yer alan 12 aylık enflasyon beklentilerinin TCMB enflasyon tahminlerinden hareketli sapmasının hesaplandığı bildirilen analizde, daha sonra, bu beklentilerin zaman içerisinde oluşan oynaklığı ve anket katılımcıları arasındaki beklenti farklılaşmasının ölçüldüğü aktarıldı.

Analizde, "Son adımda, birbirinden farklı bilgiler sunan bu çıpalama ölçütlerini bir arada değerlendirmek amacıyla bileşik bir gösterge türetiyoruz. Ek olarak, İktisadi Yönelim Anketi (İYA) ve Tüketici Eğilim Anketi (TEA) verilerini kullanarak firmalar ve hanehalkı kesimleri için de oluşturduğumuz bileşik göstergeyi hesaplıyoruz." ifadelerine yer verildi.

"Yakın döneme bakıldığında ise oynaklık ölçütünün gerileme eğiliminde olduğu gözleniyor"

Piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinin TCMB tahminlerinden ortalamada ne kadar ayrıştığını gösteren birinci ölçütün sapmanın sıkı para politikasının uygulanmaya başlandığı 2023'ün ikinci yarısından itibaren azaldığı ve 2024'ün ikinci yarısından itibaren yatay seyrettiğini gösterdiğine işaret edilen analizde, şunlar kaydedildi:

"Fiyatlama davranışlarının bozulduğu yüksek enflasyon ortamında, beklentiler daha sık güncellenebiliyor. Böyle dönemlerde, ikinci çıpalama ölçütü olan beklentilerin zaman içerisindeki oynaklığı önem kazanıyor. Bu noktada, yüksek enflasyon ortamında oynaklığın düşmesinin çıpalama açısından tek başına yeterli olmayabileceği de not edilmelidir. Para politikası duruşunun değiştiği dönemlerde oynaklıkta artış olabileceği gibi, beklentilerin katılaştığı dönemlerde oynaklıkta düşüş görülebiliyor. Yakın döneme bakıldığında ise oynaklık ölçütünün gerileme eğiliminde olduğu gözleniyor. Bir diğer çıpalama ölçütü olan yayılım, beklentileri oluşturan farklı katılımcıların ne ölçüde birbirlerine yakın tahminlere sahip olduğunu gösteriyor. Anket katılımcıları arasındaki uzlaşının artması, beklentilerin çıpalanmasını destekliyor. Bu ölçüte göre yayılımın zaman içerisinde belirgin bir şekilde azaldığı, böylelikle farklı katılımcılara ait beklentilerin zaman içerisinde birbirine yakınlaştığı görülüyor."

Analizde, yukarıda anlatılan ölçütlerin beklentilerin çıpalanmasını farklı açılardan ele alsa da bu ölçütlerin her birini tek başına yorumlamanın çıpalanmayı ölçmek açısından yeterli olmayabileceği kaydedildi.

Bu nedenle, beklentilerin resmi tahminlerden sapmasına, beklentilerin zaman içindeki oynaklığına ve katılımcıların beklentileri arasındaki farklılaşmaya eşit ağırlık vererek bileşik çıpalama göstergesi oluşturulduğu belirtilen analizde, "Elde edilen bu bileşik göstergeye göre, 2021'in son çeyreğinden itibaren zayıflayan çıpalamanın sıkı para politikası altında giderek iyileştiği görülüyor." tespitinde bulunuldu.

Analizde, öte yandan, piyasa katılımcılarına kıyasla hanehalkı ve firmalar kesiminin enflasyon beklentilerini sistematik olarak yukarı yönlü, oynak ve yüksek yayılımlı oluşturduğunun bilindiği vurgulandı.

Buna karşın, piyasa katılımcılarıyla benzer şekilde, firma ve hanehalkı kesimlerinin enflasyon beklentilerinin de çıpalanma eğiliminde olduğunun görüldüğü aktarılan analizde, "Bileşik çıpalama göstergesi her iki kesim için de 2021'in sonundan itibaren bozulurken, 2023'ün yaz döneminden itibaren toparlanıyor. Özetle, 2023'ün ikinci yarısından itibaren uygulanan sıkı para politikasıyla birlikte enflasyon beklentilerinin seviyesi ve dağılımında iyileşmeler görülmektedir. Çıpalama ölçütlerinde görülen iyileşmenin önümüzdeki dönemlerde devam etmesi, fiyat istikrarının sağlanmasını ve sürdürülmesini destekleyecektir." değerlendirmelerine yer verildi.

TCMB\'den Enflasyon Beklentileri Analizi
Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:48 Yine domuz eti rezaleti Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun Yine domuz eti rezaleti! Bakanlık listeyi yeniledi, bu firmalardan uzak durun
14:30 Hamas’tan gözünü Gazze’ye diken Trump’a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız Hamas'tan gözünü Gazze'ye diken Trump'a rest: Ölümün kapısını kendimiz çalarız
13:27 Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu Teğmenlerin ihracına karşı çıkan komutan emekli oldu
12:54 TOGG’u eleştirdiği için TSK’dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti TOGG'u eleştirdiği için TSK'dan ihraç edilmişti, mahkeme kararı iptal etti
12:38 Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı İşte son seçim anketinden çıkan sonuç Erdoğan mı İmamoğlu mu Yavaş mı? İşte son seçim anketinden çıkan sonuç
20:47 Ukrayna, Trump’ın Zelenskiy’e yönelik salvolarına karşı resti çekti Ukrayna, Trump'ın Zelenskiy'e yönelik salvolarına karşı resti çekti
20:37 İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu İstanbullu yollarda kaldı, duraklarda insan seli oluştu
20:31 Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak Napoli Başkanı, Osimhen transferinden yargılanacak
20:18 Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi Olumsuz hava koşulları nedeniyle BUDO seferleri iptal edildi
19:47 Rekabet Kurulu’ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM’e 1,3 milyar lira ceza Rekabet Kurulu'ndan yerinde incelemeyi engelleyen BİM'e 1,3 milyar lira ceza
19:27 ABD Başkanı Trump’tan Zelenski’ye ’diktatör’ suçlaması ABD Başkanı Trump'tan Zelenski'ye 'diktatör' suçlaması
19:19 İsrail ateşkese rağmen Gazze’ye saldırdı: 20’den fazla Filistinli hayatını kaybetti İsrail ateşkese rağmen Gazze'ye saldırdı: 20'den fazla Filistinli hayatını kaybetti
19:14 Eğitime kar engeli 30 ilde okullar tatil edildi Eğitime kar engeli! 30 ilde okullar tatil edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.02.2025 15:04:55. #1.13#
SON DAKİKA: TCMB'den Enflasyon Beklentileri Analizi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.