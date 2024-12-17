TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi

TCMB, 20 milyar ve 542 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı; faiz oranları %49,98 ve %50.

17.12.2024 15:47
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 542 milyar 65 milyon liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 24 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde hem teklif hem de gerçekleşme tutarı 4 milyar 960 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.

Bankanın 18 Aralık vadeli 542 milyar 65 milyon liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 542 milyar 65 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı ise yüzde 50 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Ekonomi, Finans, Aralık, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den İki TL Depo Alım İhalesi - Son Dakika

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