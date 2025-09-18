TCMB'den POS Komisyonu Düzenlemesi - Son Dakika
TCMB'den POS Komisyonu Düzenlemesi

18.09.2025 01:12
TCMB, banka kartları için POS komisyon oranını %1,04'e düşürdü; kredi kartı oranı değişmedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), POS komisyon oranları uygulamasında yaptığı değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye iş yerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı, kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

TCMB, POS komisyon oranları uygulamasında değişiklik yaptı.

Değişiklik kapsamında kartlarla yapılan mal ve hizmet alımlarında üye işyerlerine uygulanan yüzde 3,56 POS komisyon oranı kredi kartı ve banka kartı için ayrıştırıldı.

Buna göre, kredi kartı işlemlerinde uygulanan oran değişmezken, banka kartları ile yapılan işlemlerde uygulanan azami POS komisyon oranı yüzde 1,04'e düşürüldü. POS komisyonu ödemek yerine üye iş yerinin blokeli çalışmayı tercih etmesi durumunda uygulanan 40 günlük azami bloke gün sayısı ise banka kartları için azami 15 gün olarak belirlendi.

POS komisyonu, kartlı sistemlerin işletilmesine ilişkin maliyetler için alınıyor. Kredi kartlarında banka kartlarından farklı olarak kart sahibine sağlanan kredi imkanı nedeniyle ilave fonlama maliyeti bulunuyor. Yeni düzenleme ile banka kartlarındaki komisyon oranı bu fonlama maliyetini içermeyecek şekilde belirlendi.

Banka kartları için belirlenen oranlar, ön ödemeli kartlar ve hesaptan hesaba iş yeri ödemeleri için de geçerli olacak ve 1 Kasım'dan itibaren yürürlüğe girecek.

Kaynak: AA

