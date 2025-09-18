TCMB'den Ticari Ücret Düzenlemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

TCMB'den Ticari Ücret Düzenlemesi

18.09.2025 01:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TCMB, bankaların ticari müşterilerden alacağı ücretleri düzenleyen tebliği yayımladı.

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB), bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

TCMB'nin, bankalarca ticari müşterilerden alınabilecek ücretlere ilişkin usul ve esaslar hakkında tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, bankalar kredi tahsis ücretini, dış ticaret kapsamındaki gayri nakdi krediler ve ticari kredi kartları da dahil olmak üzere tüm kredi limitleri üzerinden alabilecek. Kredi tahsis ücreti, tahsis edilen limitin yüzde 0,20'sini aşamayacak. Limit artırımlarında yeni tahsis ücreti uygulanabilecek, ancak müşteri talebi olmadan yapılan tahsis veya yenilemelerde ücret alınamayacak. Nakdi kredilerde uygulanacak kredi kullandırım ücreti ise en fazla yüzde 1,10 olarak belirlendi. Rotatif kredilerde bu oran, yıllık ortalama bakiye üzerinden hesaplanacak.

Üye iş yeri ücretlerinde de düzenlemeye gidildi. Kredi kartı ile yapılan taksitsiz mal ve hizmet alımlarında, işlem tutarının ertesi gün üye işyerine aktarılması halinde uygulanacak ücret, aylık referans oranın 0,45 puan artırılmış halini geçemeyecek. Banka kartı işlemlerinde ise bu oran yüzde 1,04'ü aşamayacak.

Üye iş yerleri için ödeme süreleriyle ilgili yeni sınırlamalar getirildi. Buna göre, kredi kartı işlemlerinde tutarların iş yeri kullanımına geçmesi 40 günü, banka kartı işlemlerinde ise 15 günü aşamayacak. Ayrıca, banka kartı ve ön ödemeli kartlarla yapılan işlemler için de aynı düzenlemeler geçerli olacak.

Düzenlemenin 1 Kasım 2025'te yürürlüğe gireceği ve hükümlerini TCMB Başkanı'nın yürüteceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Merkez Bankası, Ekonomi, Türkiye, Finans, Hukuk, Banka, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB'den Ticari Ücret Düzenlemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Henüz 1 aylık evliydi Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu Henüz 1 aylık evliydi! Evde tamir yaparken cebine attığı bıçak canına mal oldu
Avrupa’dan Netanyahu’nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor Avrupa'dan Netanyahu'nun uykularını kaçıracak hamle: Tüm imtiyazları askıya alınıyor
Silivri’de kameralar karşısına geçen Özel’den “Bayrampaşa“ iddiası Silivri'de kameralar karşısına geçen Özel'den "Bayrampaşa" iddiası
Bu belirtilere dikkat İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor Bu belirtilere dikkat! İçme suyundan bulaşıyor, yavaş yavaş beyni yiyor
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray’ı öve öve bitiremedi Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Toppmöller, Galatasaray'ı öve öve bitiremedi
Stadyumdaki tadilat çalışması durdu Taraftarlar tepkili Stadyumdaki tadilat çalışması durdu! Taraftarlar tepkili

14:34
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Netanyahu’yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'yu hop oturtup hop kaldırtacak sözler
14:10
İslam NATO’su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
İslam NATO'su sürprizi: İşte çekirdek yapıyı oluşturması muhtemel 4 ülke
14:09
Komisyonda gerginlik DEM Parti salonu terk etti
Komisyonda gerginlik! DEM Parti salonu terk etti
13:28
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
Eşini ve çocuğunu öldüren doktor cezaevinde intihara kalkıştı
13:22
MSB’den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
MSB'den Rumlara kritik uyarı: Gerekli tüm tedbirler alındı
13:11
’’Reza Zarrab’ın hayatı belgesel oluyor’’ iddialarına Netflix’ten yanıt
''Reza Zarrab'ın hayatı belgesel oluyor'' iddialarına Netflix'ten yanıt
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2025 14:39:20. #7.11#
SON DAKİKA: TCMB'den Ticari Ücret Düzenlemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.