TCMB Faiz Beklentisi: Yüzde 37 Sabit - Son Dakika
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TCMB Faiz Beklentisi: Yüzde 37 Sabit

20.07.2026 16:10
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Ekonomistler, TCMB'nin temmuzda politika faizini yüzde 37'de tutmasını öngörüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, temmuz ayında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) politika faizini yüzde 37 seviyesinde sabit tutmasını bekliyor.

AA Finans'ın, TCMB'nin 23 Temmuz Perşembe günü yapılacak Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik düzenlediği beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.

Beklenti anketine katılan ekonomistlerin hepsi politika faizinin sabit bırakılacağını öngörüyor. Ekonomistlerin temmuz ayı PPK kararı beklentilerinin medyanı yüzde 37 ile politika faizinin sabit bırakılacağı yönünde oldu.

Ankete katılan ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 35 olarak hesaplandı. Haziran ayında yapılan PPK toplantısında politika faizi değiştirilmemiş ve yüzde 37'de sabit tutulmuştu.

Kaynak: AA

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Politika, Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TCMB Faiz Beklentisi: Yüzde 37 Sabit - Son Dakika

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