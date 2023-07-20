Merkez Bankası bugün faiz kararını ilan edecek! İşte ekonomistlerin öngördüğü tahmin - Son Dakika
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Merkez Bankası bugün faiz kararını ilan edecek! İşte ekonomistlerin öngördüğü tahmin

20.07.2023 08:57

Haziran ayı politika faizini yüzde 15'e yükselten Merkez Bankası, temmuz faiz kararını ise bugün saat 14.00'te ilan edecek. Ekonomistler politika faizinin 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye çekilmesi öngörüyor.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, bugün saat 14.00'te faizi açıklayacak. Geçen ay yüzde 15'e çıkarılan faizin yarın da 500 baz puan artırılarak yüzde 20'ye yükseltilmesi bekleniyor.

YIL SONU BEKLENTİ YÜZDE 28.5

20 Temmuz Perşembe günü gerçekleştirilecek TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik beklenti anketi, 20 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı. Ekonomistlerin politika faizindeki değişikliğe ilişkin beklentilerinin medyanı 500 baz puan artırım yönünde gerçekleşti. Anket sonuçlarına göre, 250 ila 650 baz puanlık bir artırım öngören ekonomistlerin politika faizi beklentileri yüzde 17,50 ile yüzde 21,50 arasında, yıl sonu politika faizi beklentileri ise yüzde 25 ile 50 arasında yer aldı. Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 28,50 oldu.

GEÇEN AY 15'E ÇIKTI

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi 650 baz puan artırılarak yüzde 8,50'dan yüzde 15'e yükseltilmişti.

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası bugün faiz kararını ilan edecek! İşte ekonomistlerin öngördüğü tahmin - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası bugün faiz kararını ilan edecek! İşte ekonomistlerin öngördüğü tahmin - Son Dakika
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