TCMB İhale Açtı: 20 ve 630 Milyar TL - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB İhale Açtı: 20 ve 630 Milyar TL

TCMB, 20 ve 630 milyar liralık TL depo alım ihalesi düzenledi, faiz oranları yüzde 49,50-50 aralığında.

25.12.2024 16:21
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 20 milyar ve 630 milyar liralık iki TL depo alım ihalesi açtı.

TCMB'nin 31 Aralık vadeli 20 milyar liralık TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 77 milyar 425 milyon lira, gerçekleşme tutarı ise 19 milyar 999 milyon 700 bin lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,50, maksimum faiz oranı yüzde 49,92 ve ortalama faiz oranı yüzde 49,79 olarak ilan edildi.

Bankanın 26 Aralık vadeli 630 milyar liralık TL depo alım ihalesinde de teklif ve gerçekleşme tutarı 586 milyar 301 milyon lira oldu.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,8, maksimum faiz oranı yüzde 50 ve ortalama faiz oranı ise yüzde 49,99 olarak gerçekleşti.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

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