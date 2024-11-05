Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) ikinci TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 217 milyar 176 milyon lira oldu.
TCMB'nin bugün açtığı 280 milyar liralık ikinci TL depo alım ihalesinde, minimum faiz oranı yüzde 49,98, maksimum faiz oranı ve ortalama faiz oranı yüzde 50 olarak ilan edildi.
İhaleye, 217 milyar 176 milyon liralık teklif geldi.
Son Dakika › Ekonomi › TCMB'nin İkinci TL Depo İhalesi - Son Dakika
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