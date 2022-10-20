TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 107 milyar dolar oldu - Son Dakika
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 107 milyar dolar oldu

20.10.2022 15:00
TCMB'nin resmi rezerv varlıkları eylülde 107 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolara geriledi.

TCMB tarafından, Eylül 2022 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı.

Buna göre, resmi rezerv varlıkları, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 3,8 azalarak 107 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 4,5 azalışla 60,9 milyar dolara, altın cinsinden rezerv varlıkları da yüzde 3 düşüşle 39 milyar dolara indi.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) eylülde bir önceki aya göre yüzde 9,2 azalarak 28,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 22,4 milyar doları anapara, 5,8 milyar doları faizden oluştu.

Aynı dönemde Merkez Bankası'nın yurt içi ve dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 68,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 36,1 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluştu. Söz konusu yükümlülükler, eylülde bir önceki aya göre yüzde 2 artarak 55,8 milyar dolara yükseldi.?????????????

Kaynak: AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, TCMB, Ekonomi, Son Dakika

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