TCMB\'nin resmi rezerv varlıkları ocakta yüzde 5 azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) resmi rezerv varlıkları, ocakta bir önceki aya göre yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi.
TCMB, Ocak 2024 dönemine ilişkin "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verilerini açıkladı.
Buna göre, Bankanın resmi rezerv varlıkları ocakta bir önceki aya kıyasla yüzde 5 azalarak 133,9 milyar dolara geriledi. Aynı dönemde döviz varlıkları yüzde 8,4 azalarak 78 milyar dolara düşerken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 0,4 artarak 48,4 milyar dolara yükseldi.
Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankasının önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu tutarın 42,1 milyar doları anapara, 8,6 milyar doları faizden oluştu.
Aynı dönemde, Merkez Bankasının yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yaptığı finansal türev işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 73,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşirken, bu tutarın 17,6 milyar doları bir ay vadeli olarak kayıtlara geçti.
Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülükler (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) ocakta bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 50,2 milyar dolara geriledi.
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