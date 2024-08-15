TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 3,5 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 3,5 arttı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) resmi rezerv varlıkları bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti. Döviz varlıkları yüzde 7,5 artarken, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azaldı.

15.08.2024 14:53
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TCMB'nin resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 yılı Temmuz ayı "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri" verileri yayımlandı. Buna göre, resmi rezerv varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 3,5 artarak 147,9 milyar ABD doları düzeyinde gerçekleşti.

Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 7,5 artarak 83,2 milyar ABD doları, altın cinsinden rezerv varlıkları yüzde 1,6 azalarak 57,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Vadesine 1 yıl veya daha az kalmış Merkezi Yönetim ve Merkez Bankası'nın önceden belirlenmiş döviz çıkışları (döviz kredileri, menkul kıymetler ve mevduat işlemlerinden doğan yükümlülükler) bir önceki aya göre yüzde 3,8 azalarak yaklaşık 44,8 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.

Bu tutarın yaklaşık 36,9 milyar ABD doları anapara, 7,9 milyar ABD doları faizden oluşuyor.

Ayrıca, Merkez Bankası'nın yurt içi ve yurt dışı yerleşik bankalarla yapmış olduğu swap işlemlerinden kaynaklanan net döviz ve altın yükümlülükleri yaklaşık 23,1 milyar ABD doları olurken, söz konusu tutarın 33 milyon ABD doları bir ay vadeli olarak kayda geçti.

Şarta bağlı döviz çıkışları, 1 yıl içinde ödenecek Hazine garantili dış borçlar ile diğer yükümlülüklerden (döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılıklar bloke hesabı ve akreditifler) oluşmaktadır. Söz konusu yükümlülükler bir önceki aya göre yüzde 1,8 azalarak 48,7 milyar ABD doları olarak gerçekleşti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi TCMB'nin resmi rezerv varlıkları yüzde 3,5 arttı - Son Dakika

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