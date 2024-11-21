TCMB Politika Faizini Sabit Tutuyor - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Politika Faizini Sabit Tutuyor

TCMB, politika faizini yüzde 50 seviyesinde tutarak sıkı para politikası duruşunu sürdürüyor.

21.11.2024 15:20
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Yaşar Fatih Karahan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 50'de sabit kalmasına karar verdiği bildirildi.

Ekim ayında enflasyonun ana eğiliminde düşüş gözlendiği belirtilen duyuruda, şunlar kaydedildi:

"Son çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere geldiğini ima etmektedir. Temel mal enflasyonu düşük seyretmeye devam ederken, hizmet enflasyonunda iyileşmeye dair sinyaller belirginleşmiştir."

Duyuruda, geçici arz koşullarına bağlı olarak işlenmemiş gıda enflasyonun yüksek seyrini sürdürdüğü vurgulanarak "Enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışları iyileşme eğilimi sergilemekle birlikte, dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam etmektedir." ifadesi kullanıldı.

Para politikasındaki kararlı duruşun yurt içi talepte dengelenme, Türk lirasında reel değerlenme ve enflasyon beklentilerinde düzelme vasıtası ile aylık enflasyonun ana eğilimini düşürecek ve dezenflasyon sürecini güçlendireceği aktarılan duyuruda, maliye politikasının artan eşgüdümünün de bu sürece önemli katkı sağlayacağı bildirildi.

Duyuruda, aylık enflasyonun ana eğiliminde belirgin ve kalıcı bir düşüş sağlanana ve enflasyon beklentilerinin öngörülen tahmin aralığına yakınsayana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceği belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Bu doğrultuda, politika faizinin seviyesi, enflasyon gerçekleşmeleri ve beklentileri göz önünde bulundurularak öngörülen dezenflasyon sürecinin gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi durumunda para politikası araçları etkili şekilde kullanılacaktır. Kredi ve mevduat piyasalarında öngörülenin dışında gelişmeler olması durumunda parasal aktarım mekanizması ilave makroihtiyati adımlarla desteklenecektir. Likidite koşulları muhtemel gelişmeler göz önünde bulundurularak yakından izlenmektedir. Sterilizasyon araçları etkili şekilde kullanılmaya devam edilecektir.

Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleyecektir."

Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergelerin yakından takip edileceği aktarılan duyuruda, Kurulun fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanacağı bildirdi.

Duyuruda, "Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede alacaktır." ifadesine yer verildi.

Bu arada, TCMB, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını sekizinci kez değiştirmeyerek sabit bıraktı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Politika Faizini Sabit Tutuyor - Son Dakika

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