TCMB, Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB, Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

TCMB, Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak 100,5, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) de 2,6 puan azalarak 102,8 olarak açıkladı. Endeksi oluşturan anket sorularına ait değerlendirmelerde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, toplam istihdam, genel gidişat, toplam sipariş miktarı, üretim hacmi ve ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

24.06.2024 10:48
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(ANKARA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2024 Haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi bir önceki aya göre 1.9 puan azalarak 100,5, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi'ni (RKGE) de 2,6 puan azalarak 102,8 olarak açıkladı.

Merkez Bankası tarafından haziran ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksi açıklandı. Buna göre, haziran ayında mevsimsellikten arındırılmış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE-MA), bir önceki aya göre 1,9 puan azalarak 100,5, mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) ise bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 102,8 seviyesinde gerçekleşti.

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamaya göre, endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, mevcut toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, gelecek üç aydaki toplam istihdam, genel gidişat, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki üretim hacmi ve gelecek üç aydaki ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Açıklamada, özetle şunlar kaydedildi:

"Mevsimsellikten arındırılmamış Reel Kesim Güven Endeksi (RKGE) bir önceki aya göre 2,6 puan azalarak 102,8 seviyesinde gerçekleşmiştir.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacminde ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre güçlendiği, iç piyasa sipariş miktarında azalış bildirenler lehine olan seyrin ise bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmelerin bir önceki aya göre güçlendiği, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmelerin ise zayıfladığı görülmektedir.

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, ihracat sipariş miktarı ve iç piyasa sipariş miktarında artış bekleyenler lehine olan seyrin bir önceki aya göre zayıfladığı görülmektedir. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcaması ve gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentilerin de bir önceki aya göre zayıfladığı gözlenmektedir.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyrin güçlendiği, son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyrin ise zayıfladığı görülmektedir. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentilerin de zayıfladığı gözlenmektedir. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 53,6 seviyesinde gerçekleşmiştir."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Ekonomi TCMB, Reel Kesim Güven Endeksini Açıkladı - Son Dakika

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