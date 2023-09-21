Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı - Son Dakika

Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı

Son Güncelleme: 21.09.2023 15:17

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 870 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 14'üncü haftaya taşındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) toplam rezervleri 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya göre 870 milyon dolar artışla 121 milyar 515 milyon dolara ulaşırken, yükseliş eğilimi de üst üste 14. haftaya taşındı.

BRÜT DÖVİZ REZERVLERİ 80 MİLYAR DOLARA YÜKSELDİ

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 788 milyon dolar artışla 80 milyar 59 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervler, 8 Eylül'de 79 milyar 271 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

870 MİLYON DOLAR ARTTI

Söz konusu dönemde altın rezervleri 81 milyon dolar artarak 41 milyar 374 milyon dolardan 41 milyar 455 milyon dolara yükseldi. Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 15 Eylül haftasında bir önceki haftaya kıyasla 870 milyon dolar artışla 120 milyar 645 milyon dolardan 121 milyar 515 milyon dolara yükseldi.

YUKARI YÖNLÜ EĞİLİMDE ÜST ÜSTE 14. HAFTA

Rezervlerdeki yukarı yönlü eğilim üst üste 14'üncü haftaya taşınırken, mayıs sonu itibarıyla 98,5 milyar dolar seviyesinde bulunan rezervler, 15 Eylül itibarıyla 121,5 milyar dolar seviyesine çıktı. Böylece mayıs sonundan söz konusu tarihe kadar geçen sürede artış, yaklaşık 23 milyar dolara ulaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Merkez Bankası toplam rezervleri bir haftada 870 milyon dolar arttı - Son Dakika
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