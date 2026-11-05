TCMB rezervleri 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 158 milyar 107 milyon dolara indi - Son Dakika
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TCMB rezervleri 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 158 milyar 107 milyon dolara indi

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TCMB'nin toplam rezervleri 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalarak 158 milyar 107 milyon dolara indi. Aynı dönemde brüt döviz rezervleri 56 milyar 90 milyon dolara, altın rezervleri 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalarak 158 milyar 107 milyon dolar oldu.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 30 Ekim itibarıyla Merkez Bankasının brüt döviz rezervleri 2 milyar 955 milyon dolar azalışla 56 milyar 90 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 23 Ekim'de 59 milyar 45 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 129 milyon dolar düşüşle 103 milyar 146 milyon dolardan 102 milyar 17 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 30 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 84 milyon dolar azalışla 162 milyar 191 milyon dolardan 158 milyar 107 milyon dolara indi.

TCMB rezervleri Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
26.01.202448.00789.154137.161
23.02.202449.27182.479131.750
29.03.202454.37868.748123.126
26.04.202459.11364.967124.080
31.05.202459.74083.909143.648
28.06.202458.07784.833142.910
19.07.202459.21494.695153.910
29.08.202460.04389.329149.373
27.09.202463.56693.824157.390
25.10.202465.89493.504159.398
1.11.202466.61493.005159.619
13.12.202465.30798.175163.482
24.01.202568.23299.328167.560
14.02.202572.475100.677173.152
21.03.202574.78588.328163.114
04.04.202576.42277.838154.261
30.05.202583.16470.026153.190
13.06.202586.54372.744159.289
25.07.202585.22386.625171.848
29.08.202587.32691.031178.357
05.09.202590.93189.176180.107
17.10.2025111.16987.273198.442
14.11.2025107.38980.043187.432
26.12.2025116.89476.978193.872
30.01.2026133.75384.405218.158
13.02.2026132.19979.586211.784
27.03.2026100.04955.290155.339
17.04.2026112.64761.821174.467
26.05.2026105.99253.234159.226
26.06.202694.95454.251149.205
24.07.2026100.21062.396162.606
31.07.2026100.63763.811164.448
21.08.2026114.22174.228188.450
04.09.2026113.84170.406184.247
25.09.2026109.64061.563171.204
02.10.2026107.06260.326167.388
16.10.2026106.94962.148169.097
23.10.2026103.14659.045162.191
30.10.2026102.01756.090158.107

Kaynak: AA
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıEkonomiFinansDövizSon Dakika

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