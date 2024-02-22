İşte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durum - Son Dakika
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Ekonomi

İşte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durum

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistiklerine göre, brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalarak 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Altın rezervleri ise 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 116 milyon dolara geriledi.

22.02.2024 14:53  Güncelleme: 14:55
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre kurumun toplam rezervleri, 16 şubat haftasında bir önceki haftaya göre 719 milyon dolar azalışla 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

ALTIN VE DOLAR REZERVİNDE DÜŞÜŞ

16 Şubat itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 274 milyon dolar azalışla 86 milyar 92 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 9 Şubat'ta 86 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 445 milyon dolar azalışla 48 milyar 561 milyon dolardan 48 milyar 116 milyon dolara geriledi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 16 Şubat haftasında bir önceki haftaya kıyasla 719 milyon dolar düşüşle 134 milyar 927 milyon dolardan 134 milyar 208 milyon dolara geriledi.

İşte Merkez Bankası\'nın rezervlerindeki son durum
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İşte Merkez Bankası'nın rezervlerindeki son durum - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • V. A.: -??? milyar dolar dış boç var onları yazın gazetede.. 5 1 Yanıtla

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