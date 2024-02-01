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TCMB Rezervleri 930 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB Rezervleri 930 Milyon Dolar Azaldı

TCMB Rezervleri 930 Milyon Dolar Azaldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi. TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı. Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi. Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

01.02.2024 14:51
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 930 milyon dolar azalışla 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

TCMB'nin haftalık para ve banka istatistikleri açıklandı.

Buna göre, 26 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 1 milyar 212 milyon dolar azalışla 89 milyar 154 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleri, 19 Ocak'ta 90 milyar 366 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri 282 milyon dolar artışla 47 milyar 725 milyon dolardan 48 milyar 7 milyon dolara yükseldi.

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 26 Ocak haftasında bir önceki haftaya kıyasla 930 milyon dolar azalışla 138 milyar 91 milyon dolardan 137 milyar 161 milyon dolara geriledi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
27.01.202350.93376.206127.139
24.02.202349.19071.980121.170
31.03.202352.17670.247122.423
28.04.202346.41368.471114.884
26.05.202341.93956.51998.458
27.06.202341.43267.155108.587
28.07.202341.42572.349113.774
25.08.202341.34475.955117.299

29.09.202340.62981.575122.203
27.10.202344.14882.412126.560
24.11.202345.49690.997136.493
22.12.202347.89697.557145.453
29.12.202348.23192.830141.061
05.01.202447.63891.973139.612
12.01.202447.81091.990139.799
19.01.202447.72590.366138.091
26.01.202448.00789.154137.161

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB Rezervleri 930 Milyon Dolar Azaldı - Son Dakika


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