TCMB, Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işlemini sonlandırdı

Ekonomi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Suudi Arabistan ile 5 milyar dolarlık depo alım işleminin sonlandırıldığını açıkladı. Konuya ilişkin Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, dış yükümlülüklerin azaltıldığın belirtti.

TCMB, rezerv yönetimi kapsamında dış yükümlülüklerinin azaltılması amacıyla uluslararası depo alım işlemlerinin gözden geçirildiğini ve bu kapsamda, 2023 yılında Suudi Arabistan Kalkınma Fonu ile gerçekleştirilen 5 milyar dolar tutarındaki depo alım işlemi karşılıklı mutabakat ile sonlandırıldığını bildirdi. Yapılan açıklamada, "Son dönemde depo bakiyelerinin azaltılması yoluyla dış yükümlülüklerimizde yaklaşık 7 milyar ABD doları karşılığı iyileşme sağlanmıştır" denildi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, konuyla ilgili sosyal medya üzerinden şu açıklamayı yaptı: "Programımızla artan dış kaynak girişi, ters dolarizasyon ve azalan dış finansman ihtiyacı sonucunda rezervlerimiz güçlendi. Bu sayede dış yükümlülükleri azaltıyoruz. Suudi Arabistan ile ekonomik ve finansal konulardaki işbirliğimiz devam edecek. - İSTANBUL