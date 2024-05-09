TCMB TL depo alım ihalesinde 72 milyar 320 milyon lira teklif - Son Dakika
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Ekonomi

TCMB TL depo alım ihalesinde 72 milyar 320 milyon lira teklif

TCMB TL depo alım ihalesinde 72 milyar 320 milyon lira teklif

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi. İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.

09.05.2024 12:29
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) TL depo alım ihalesinde teklif tutarı 72 milyar 320 milyon lira oldu.

TCMB'nin bugün açtığı 100 milyar liralık TL depo alım ihalesinde gerçekleşme 71 milyar 320 milyon lira olurken, ihaleye 72 milyar 320 milyon liralık teklif geldi.

İhalede, minimum faiz oranı yüzde 49,29, maksimum faiz oranı yüzde 50, ortalama faiz oranı ise yüzde 49,93 olarak ilan edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi TCMB TL depo alım ihalesinde 72 milyar 320 milyon lira teklif - Son Dakika

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