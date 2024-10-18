TDT Toplantısı'nda Ticaret Hedefleri Belirlendi - Son Dakika
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Ekonomi

TDT Toplantısı'nda Ticaret Hedefleri Belirlendi

TDT Toplantısı\'nda Ticaret Hedefleri Belirlendi

Bakan Bolat, TDT toplantısında ticaret ve yatırımları artırmaya yönelik adımlar attıklarını duyurdu.

18.10.2024 11:42
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Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda imzaladığımız bildiri ile üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımları attık" dedi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar 13'üncü Toplantısı'na katıldı. Bakan Bolat, burada, TDT 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı marjında toplantıya ev sahipliği yapan Kırgızistan Ekonomi ve Ticaret Bakanı Daniyar Amangeldiev ile bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bolat, "TDT 13'üncü Ticaret ve Ekonomiden Sorumlu Bakanlar Toplantısı'nda imzaladığımız bildiri ile üye ülkeler arasındaki akdi altyapıyı güçlendirecek adımları attık. Bu kapsamda, Dijital Ekonomi Ortaklık Anlaşması (DEPA) müzakerelerini tamamladığımızı, Hizmet Ticareti ve Yatırım Anlaşması için çalışmalara devam edeceğimizi, Ticaretin Kolaylaştırılması Komitesi Eylem Planını ve Türk Yeşil Finans Konseyi kurulmasına dair çalışmaların hızlandırılmasını kayıt altına aldık. Aldığımız kararları hayata geçirerek gücümüze güç katacağız" açıklamasında bulundu.

"Hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak"

Türkiye olarak, en büyük yatırımcı ülkelerden biri oldukları Kırgızistan ile siyasi, ekonomik ve ticari ilişkileri geliştirmeye büyük bir önem verdiklerini de kaydeden Bolat, "Bu kapsamda en öncelikli hedefimiz ikili ticaret hacmimiz ile karşılıklı yatırımları artırmak ve iş birliği alanlarımızı çeşitlendirmektir. Bişkek'te düzenlediğimiz toplantımızın hayırlara vesile olmasını dilerken, Türk Devletleri Teşkilatı dönem başkanlığını devralacak olan kardeş ülkemiz Kırgızistan ile birlikte teşkilatımızın yapısını daha da güçlendirebileceğimize inanıyorum" ifadelerine yer verdi. - BİŞKEK

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TDT Toplantısı'nda Ticaret Hedefleri Belirlendi - Son Dakika

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