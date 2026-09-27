TDT üyelerinin Ankara\'daki yarışmada Türkiye, en deneyimli uzman ekip seçildi

Türk Devletleri Teşkilatına (TDT) Üye Devletlerin Enerji Uzmanları Arasında Mesleki Ustalık Yarışması, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının himayesinde, Türkiye Elektrik Dağıtım AŞ'nin (TEDAŞ) ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirildi.

TEDAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, teşkilat üyesi ülkeler arasındaki enerji işbirliğini güçlendirmek ve enerji uzmanları arasında mesleki köprüler kurmak amacıyla Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistan'dan ekiplerin katıldığı yarışmada genç elektrikçiler, mesleki bilgi ve becerilerini uygulamalı etaplarda sergiledi.

TEDAŞ Ankara Eğitim ve Sertifikasyon Merkezi İşletme Müdürlüğünde, "Kardeş Şebekelerde Ortak Akıl ve Mükemmellik" sloganıyla düzenlenen yarışmada, sahadaki kritik operasyonlardan biri olan direk tipi dağıtım trafosunun yüksek gerilim tarafındaki arızalı sigortanın değiştirilmesine yönelik uygulama gerçekleştirildi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı himayesinde TEDAŞ ev sahipliğinde, TDT Genel Sekreterliği ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneğinin (Elder) katkılarıyla gerçekleştirilen yarışmada ekipler, çevre güvenliği önlemlerini alarak alçak gerilim, orta gerilim ve yüksek gerilim manevraları ile mahalli topraklama işlemlerinin ardından arızalı sigortanın değişimini tamamladı.

Yarışmaya katılan tüm ülkelerin temsilcilerinin yer aldığı hakem heyeti tarafından yapılan değerlendirmede iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uyum, doğru ekipman seçimi ve kullanımı, arıza tespiti ve arızaya müdahale becerisi ile ekip koordinasyonu dikkate alındı.

Beş kategoride ödül verildi

Etkinlik sonunda ekiplerin teknik yeterlilikleri, iş güvenliği, koordinasyon, saha deneyimi ve pratik çözüm üretme becerileri dikkate alınarak beş kategoride ödül verildi.

Bu kapsamda Özbekistan "En Dikkatli Uzman Ekip", Kırgızistan "En Koordineli Çalışan Uzman Ekip", Türkiye "En Deneyimli Uzman Ekip", Azerbaycan "En Pratik Uzman Ekip", Kazakistan ise "En Başarılı Uzman Ekip" ödülüne layık görüldü.

Gelecek yıl ev sahibi Kazakistan

Etkinlik kapsamında, TDT dönem başkanlığının önümüzdeki dönemde Kazakistan'a geçmesine ilişkin devir teslim töreni de gerçekleştirildi.

Gelecek yıl düzenlenecek Mesleki Ustalık Yarışması'na Kazakistan ev sahipliği yapacak. Kazakistan'ın dönem başkanlığında TDT üyesi ülkeler arasındaki enerji işbirliği ile bilgi ve deneyim paylaşımının daha da geliştirilmesi hedefleniyor.

TDT üyesi ülkelerden elektrik dağıtım sektöründe çalışan genç elektrikçileri bir araya getiren etkinlik, ödüllerin takdim edilmesinin ardından çekilen aile fotoğrafıyla sona erdi.

Nitelikli insan kaynağı vurgusu

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEDAŞ Genel Müdürü Suat Sarıgül, etkinliğin ortak tarih, kültür ve kardeşlik bağlarından güç alarak enerji alanındaki işbirliğini geleceğe taşıma hedefinin bir parçası olduğunu belirtti.

Enerjinin ülkelerin kalkınmasının ve sürdürülebilir geleceğinin temel unsurlarından biri olduğuna dikkati çeken Sarıgül, güçlü ve güvenilir bir enerji altyapısının arkasında bilgisi, tecrübesi ve emeğiyle sahada görev yapan nitelikli insan kaynağının bulunduğunu ifade etti.

Yarışmanın genç elektrikçilerin teknik bilgi ve becerilerini ortaya koymalarının yanı sıra bilgi ve tecrübe paylaşımını, mesleki dayanışmayı ve ülkeler arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendiren önemli bir buluşma olduğunu belirten Sarıgül, elektrik dağıtım sektöründe teknik yeterliliğin yanı sıra iş sağlığı ve güvenliği kültürünün de büyük önem taşıdığını vurguladı.

Sarıgül, yarışmanın yalnızca mesleki rekabet ortamı olmadığını, farklı ülkelerden gençlerin aynı saha uygulamaları etrafında bilgi ve deneyimlerini paylaşmalarına imkan sağlayan platform olduğunu kaydetti.

Yarışmaya ev sahipliği yapmaktan duyduğu memnuniyeti belirten Sarıgül, genç elektrikçilere hitaben, "Bugün burada yalnızca ülkelerinizi ve kurumlarınızı değil, aynı zamanda Türk dünyasının enerji alanındaki geleceğini de temsil ediyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Gençlerin bilgi, emek ve heyecanıyla Türk dünyasının enerji alanındaki işbirliğinin daha da güçleneceğine inandığını belirten Sarıgül, yarışmanın en değerli kazanımının yalnızca derece ve madalyalar olmadığını, katılımcıların birbirlerinden öğrenecekleri bilgiler, paylaşacakları tecrübeler ve kuracakları dostlukların da büyük önem taşıdığını aktardı.