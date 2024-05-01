TEB ve EBRD, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

TEB ve EBRD, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı

TEB ve EBRD, Türkiye\'deki KOBİ\'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 25 milyon avro tutarında yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı. EBRD'nin Dijital Dönüşüm Finansman Programı kapsamında sağlanacak kaynak, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak. Programla KOBİ'lerin yapay zeka, yazılım programları, mobil uygulama geliştirmeleri, veri analizi ve siber güvenlik gibi teknoloji yatırımları desteklenecek.

01.05.2024 15:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 25 milyon avro tutarında yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin uygulamaya aldığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı'nın lansman toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ve TEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz'in katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Program kapsamında Türkiye'deki KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları kapsamında kullandırılmak üzere 150 milyon avro tahsis eden EBRD, söz konusu paketin 25 milyon avro tutarındaki ilk kullandırımını ban aracılığıyla yapacak. Program kapsamında sağlanacak kaynak, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

Programla KOBİ'lerin yapay zeka, yazılım programları, mobil uygulama geliştirmeleri, veri analizi ve siber güvenlik gibi teknoloji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında KOBİ'lerin KOSGEB'e yapacağı başvurular, teknik komitenin değerlendirmesinin ardından TEB aracılığıyla en az 1 milyon lira, en fazla 20 milyon lira olacak şekilde 3 yıla varan vadeyle finanse edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Cengiz, program kapsamında sağlanacak finansmanla KOBİ'lerin dijital dönüşüme adım atmalarını ya da mevcut dijital süreçlerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ve müşterilerimizin dijital yatırımlarında yanında olma bankamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin de dijitalleştiği günümüzde, KOBİ'lerimizin de küresel rekabet içerisinde yer alabilmesi için yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurması ve bu sürece başarıyla adapte olması gerekiyor. Biz de banka olarak, KOBİ'lerimizin büyümesine ve rekabette öne çıkmasına katkıda bulunurken, dijitalleşme süreçlerinde de yanlarında oluyoruz."

Cengiz, bugüne kadar birçok işbirliğine imza attıkları EBRD ile bu yeni programla işbirliklerini ülkenin dijital yatırımlarına fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner de sürdürülebilir ekonomik ilerlemenin KOBİ'lerin ekonomik sisteme dahil edilmesine bağlı olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"EBRD, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelerde uzun süredir KOBİ'lerin destekçisi olmuştur. Dijital Dönüşüm Finansman Programı, Türkiye'de ilk defa TEB aracılığı ile hayata geçecek. Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümü ve KOBİ'lerin rekabette dijital üstünlük sağlaması gibi kritik hedeflere odaklanarak Türkiye'nin dijital ve KOBİ gündemini desteklemekten gurur duyuyoruz."

Kaynak: AA

Türk Ekonomi Bankası, Dijital Dönüşüm, Ekonomi, Yazılım, Türkiye, Banka, Teknoloji, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEB ve EBRD, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:09 İstanbul’da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı İstanbul'da 1 Mayıs nedeniyle çıkan olaylarda 210 kişi gözaltına alındı
15:40 Türkiye, İsrail’e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor Türkiye, İsrail'e karşı açılan soykırım davasına müdahil oluyor
14:26 Canan Kaftancıoğlu’ndan Taksim’e yürümekten vazgeçen Özgür Özel’e tepki Canan Kaftancıoğlu'ndan Taksim'e yürümekten vazgeçen Özgür Özel'e tepki
14:23 TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’dan iktidara grev resti: Türkiye’yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha TÜRK-İŞ Başkanı Atalay'dan iktidara grev resti: Türkiye'yi durdururuz, otururuz kalkmayız bir daha
13:28 Saraçhane’de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı Saraçhane'de kaldırım taşı atılan çok sayıda polis yaralandı
16:01 Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı Eski TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı 1 Mayıs yürüyüşünde yer aldı
15:56 Zonguldak’ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı Zonguldak'ta ilginç 1 Mayıs: Çinliler yürüdü, İranlı saksafon çaldı
15:40 Kocaeli’de vinç devrildi İşçiler son anda kurtarıldı Kocaeli'de vinç devrildi! İşçiler son anda kurtarıldı
14:57 Yerlikaya’dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum Yerlikaya'dan 1 Mayıs gösterilerinde görev yapan polislere teşekkür: Sizlerle iftihar ediyorum
14:48 Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı Yaşlı kadını tarlada köpekler parçaladı
14:39 Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı Komünist başkanın yönettiği belediyenin borcu ortaya çıktı
14:34 Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar Kaldırım taşlarını kırıp damacanayla polise saldırdılar
14:02 İYİ Parti’de devir teslim töreni İYİ Parti'de devir teslim töreni
13:42 Mustafa Sandal’dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına Mustafa Sandal'dan çok konuşulacak Saraçhane paylaşımı: Darısı sınırlarımızın başına
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.05.2024 16:58:10. #1.13#
SON DAKİKA: TEB ve EBRD, Türkiye'deki KOBİ'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement