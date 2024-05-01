TEB ve EBRD, Türkiye\'deki KOBİ\'lerin dijital dönüşümünü desteklemek için işbirliği anlaşması imzaladı

Ekonomi

Türk Ekonomi Bankası (TEB) ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) arasında 25 milyon avro tutarında yeni bir işbirliği anlaşması imzalandı.

TEB'den yapılan açıklamaya göre, EBRD'nin uygulamaya aldığı Dijital Dönüşüm Finansman Programı'nın lansman toplantısı, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner ve TEB Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler (KOBİ) Bankacılığı Genel Müdür Yardımcısı Ali Gökhan Cengiz'in katılımıyla Ankara'da gerçekleştirildi.

Program kapsamında Türkiye'deki KOBİ'lerin finansman ihtiyaçları kapsamında kullandırılmak üzere 150 milyon avro tahsis eden EBRD, söz konusu paketin 25 milyon avro tutarındaki ilk kullandırımını ban aracılığıyla yapacak. Program kapsamında sağlanacak kaynak, KOBİ'lerin dijital dönüşüm süreçlerindeki finansman ihtiyaçları için kullanılacak.

Programla KOBİ'lerin yapay zeka, yazılım programları, mobil uygulama geliştirmeleri, veri analizi ve siber güvenlik gibi teknoloji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor.

Program kapsamında KOBİ'lerin KOSGEB'e yapacağı başvurular, teknik komitenin değerlendirmesinin ardından TEB aracılığıyla en az 1 milyon lira, en fazla 20 milyon lira olacak şekilde 3 yıla varan vadeyle finanse edilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TEB KOBİ Bankacılığı Genel Müdürü Yardımcısı Cengiz, program kapsamında sağlanacak finansmanla KOBİ'lerin dijital dönüşüme adım atmalarını ya da mevcut dijital süreçlerini geliştirmelerini hedeflediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülke ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkı sağlama ve müşterilerimizin dijital yatırımlarında yanında olma bankamızın öncelikleri arasında yer alıyor. Gelişen teknolojiyle birlikte sanayinin de dijitalleştiği günümüzde, KOBİ'lerimizin de küresel rekabet içerisinde yer alabilmesi için yaşanan dijital dönüşüme ayak uydurması ve bu sürece başarıyla adapte olması gerekiyor. Biz de banka olarak, KOBİ'lerimizin büyümesine ve rekabette öne çıkmasına katkıda bulunurken, dijitalleşme süreçlerinde de yanlarında oluyoruz."

Cengiz, bugüne kadar birçok işbirliğine imza attıkları EBRD ile bu yeni programla işbirliklerini ülkenin dijital yatırımlarına fayda sağlayacak şekilde sürdürmekten memnuniyet duyduklarını bildirdi.

EBRD Türkiye Yönetici Direktörü Arvid Tuerkner de sürdürülebilir ekonomik ilerlemenin KOBİ'lerin ekonomik sisteme dahil edilmesine bağlı olduğunu kaydederek, şu değerlendirmeyi yaptı:

"EBRD, Türkiye dahil faaliyet gösterdiği ülkelerde uzun süredir KOBİ'lerin destekçisi olmuştur. Dijital Dönüşüm Finansman Programı, Türkiye'de ilk defa TEB aracılığı ile hayata geçecek. Türkiye ekonomisinin dijital dönüşümü ve KOBİ'lerin rekabette dijital üstünlük sağlaması gibi kritik hedeflere odaklanarak Türkiye'nin dijital ve KOBİ gündemini desteklemekten gurur duyuyoruz."