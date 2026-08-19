Tehlikeli Yük Elleçleme Denetimleri Güçleniyor - Son Dakika
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Tehlikeli Yük Elleçleme Denetimleri Güçleniyor

Tehlikeli Yük Elleçleme Denetimleri Güçleniyor
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Uraloğlu, 2025'te Türkiye'de 553,3 milyon ton yük elleçlendiğini ve tehlikeli yük denetimlerini artırdıklarını açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerine ilişkin, "2025 yılında limanlarımızda toplam 553,3 milyon ton yük elleçledik. Toplam elleçlenen yükün yüzde 41.9'u olan 231 milyon 991 bin 223 milyon tonunu tehlikeli yükler oluşturdu" dedi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesisleri ile gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin ağırlıklarının doğrulanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin yaptığı açıklamada, Türkiye genelindeki tehlikeli yük elleçleme izni bulunan 174 kıyı tesisini düzenli olarak denetlediklerini belirtti. Uraloğlu, tehlikeli yük elleçleyen kıyı tesislerinin mevzuatta belirlenen şartları sürdürüp sürdürmediğinin titizlikle takip edildiğini ifade ederek, "Tesislerimizin yenileme denetimleri kapsamında 2025 yılında Denizcilik Genel Müdürlüğümüz ve Liman Başkanlıklarımız tarafından 108 saha denetimi gerçekleştirdik. Ayrıca 85 kıyı tesisimizi program dışı denetime tabi tuttuk. Böylece yıl içerisinde toplam 193 denetim gerçekleştirdik" dedi.

Bakan Uraloğlu, tehlikeli yük taşımacılığının emniyetli, hızlı ve çevreye olumsuz etkileri en aza indirecek şekilde gerçekleştirilmesinin temel önceliklerinden olduğunu kaydetti.

"Yükleme kaynaklı kazaların en aza indirilmesine için çalışmalarımızda son aşamaya geldik"

Avrupa Deniz Emniyeti Ajansı (EMSA) ile katı dökme yüklerin yükleme emniyetinin sağlanmasına yönelik bir proje gerçekleştirildiğini belirten Uraloğlu, yükleme emniyetine ilişkin mevzuat çalışmalarının da devam ettiğini bildirdi. Uraloğlu, "Gemilerde yükleme kaynaklı kazaların en aza indirilmesine yönelik kapsamlı çalışmalarımızda son aşamaya geldik" ifadelerini kullandı.

Dolu konteynerlerin ağırlığı yükleme öncesinde doğrulanıyor

Uraloğlu, Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO) kuralları doğrultusunda gemilere yüklenecek dolu konteynerlerin brüt ağırlıklarının yükleten tarafından tespit edilerek doğrulanmasının zorunlu olduğunu hatırlattı. Uraloğlu, yanlış ağırlık beyanlarının ve hatalı yüklemenin gemi stabilitesini olumsuz etkileyerek ciddi deniz kazalarına ve çevre zararlarına yol açabileceğini hatırlatarak, "Doğrulanmış brüt ağırlık sistemiyle konteynerlerin beyan edilen ağırlıklarını doğruluyoruz. Böylece gemilerin emniyetli yüklenmesini ve stabilitesinin korunmasını sağlıyoruz" dedi.

"Aktif 385 tartı aleti operatörümüz bulunuyor"

Bakan Uraloğlu, Bakanlık tarafından Dolu Konteyner Brüt Ağırlık Tespiti Yetki Belgesi düzenlenen tartı aleti operatörlerinin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca sertifikalandırılmış ve doğruluğu Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından teyit edilmiş tartı aletlerini kullandığını aktardı. DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenen belge sayısının 2 milyon 433 bin 870'e yükseldiğine değinen Uraloğlu, "Bu kapsamda yetki belgesi düzenlenmiş aktif 385 tartı aleti operatörümüz bulunuyor. Bunların 32'si kıyı tesislerimizde faaliyet gösteriyor. 2025 yılı sonu itibarıyla DBA Bilgi Sistemi üzerinden düzenlenen belge sayısı 2 milyon 433 bin 870'e ulaştı" dedi.

DBA belgeleri dijital olarak sorgulanabiliyor

Kıyı tesislerinin düzenlenen DBA belgelerini barkod veya karekod aracılığıyla ya da DBA Bilgi Sistemi üzerinden sorgulayabildiğini ifade eden Uraloğlu, söz konusu sistemin işlemlerin güvenilir ve hızlı biçimde yürütülmesine katkı sağladığını kaydetti.

"2025 yılında limanlarımızda toplam 553,3 milyon ton yük elleçledik"

Türkiye'nin Avrupa'da en fazla yük elleçleyen ikinci ülke olduğuna işaret eden Uraloğlu, "2025 yılında limanlarımızda toplam 553,3 milyon ton yük elleçledik. Toplam elleçlenen yükün yüzde 41.9'u olan 231 milyon 991 bin 223 milyon tonunu tehlikeli yükler oluşturdu. Limanlarımızda gerekli şartlar sağlanmadan ve yeterli emniyet tedbirleri alınmadan tehlikeli yük elleçlenmesine müsaade etmiyoruz. Düzenli denetimlerimizle can, mal ve çevre emniyetini koruyor, deniz ticaretimizin güvenli ve kesintisiz şekilde sürdürülmesini sağlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Denizcilik, Güvenlik, Türkiye, Ekonomi, Ulaşım, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Tehlikeli Yük Elleçleme Denetimleri Güçleniyor - Son Dakika

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