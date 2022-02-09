Üye Girişi
Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar - Son Dakika

Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar

09.02.2022 23:01

Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlarHAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, bazıları yüksek binaların çatılarına çıkarak soğuk hava ve tehlikeye rağmen kar temizliyorlar.

Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar

HAKKARİ Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütleleri ekmek kapısı olurken, bazıları yüksek binaların çatılarına çıkarak soğuk hava ve tehlikeye rağmen kar temizliyorlar.

Yüksekova ilçesinde kar yağışının ardından çatılarda biriken kar kütlelerini eksi 15 derecede 350 TL ücretle temizleniyor. Çatılarda biriken kar kütlelerini beline bağladığı iple temizleyen Çetin Kutluk ve arkadaşları, ekmeklerini ipin ucunda kazanıyorlar. Kar yağışına sevinen Çetin Kutluk, beline bağladığı iple tüm tehlikelere rağmen binaların çatılarında biriken kar kütlelerini temizleyerek ailesini geçindiriyor.

Çetin Kutluk ve arkadaşları, bazen de akşam saatlerin hava sıcaklığının eksi 20 dereceyi görmesine rağmen çatıları temizlediklerini belirttiler.

"Ekmeğimizi ipin ucunda arıyoruz"

Tüm zorluklara rağmen çatı temizlediklerini belirten Çetin Kutluk, "Her zaman çatı temizlemesi yapıyoruz. Maddi durumdan dolayı bu işleri biz yapıyoruz. Tüm risklere rağmen şimdi 6. kattayız ve çatı temizliyoruz. Soğuk havaya ve tüm zorluklara rağmen ekmek paramızı böyle çıkartıyoruz. Bizim hayatımız zaten belimizdeki ipe bağlı. Bizde çatı başına 350 TL'ye temizleyerek hayatımızı sürdürüyoruz. Şu an Yüksekova'nın en yüksek yerindeyiz, soğuk havaya rağmen çatı temizlemeye devam ediyoruz" dedi.

Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar
Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar
Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar

YORUMLAR
500

Türk Lirası, Yüksekova, Hakkari, kar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
23:03 Ayşenur Arslan'ın, Türk Mukavemet Teşkilatı'nı "suikastçı örgüt" olarak tanımlaması sonrası RTÜK inceleme başlattı
23:02 Son Dakika: Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un koronavirüs testi pozitif çıktı
23:00 Polislerin gözaltına alındığı kovalamacada ilginç detaylar! Hayatını kaybeden genç kız için 7 defa 'kayıp' başvurusu yapılmış
22:32 Son Dakika: Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete elektrik faturası resti: Zamlar geri çekilmezse ödemeyeceğim
22:28 Fırtına, Türkiye Kupası'nda dolu dizgin! Trabzonspor, Denizlispor'u mağlup ederek çeyrek finale çıktı
22:10 Son Dakika: Halil Falyalı cinayeti İstanbul'a sıçradı! 3 şüpheli gözaltında
21:59 Inter'de olanlar oldu! Hakan Çalhanoğlu takım arkadaşlarıyla yumruk yumruğa kavga etti
21:21 Bakırköy'de yaşanan kovalamaca sonucu 1 kadının hayatını kaybettiği olayla ilgili 2 polis gözaltına alındı
21:17 Marmaray'da arka arkaya anlam verilemeyen görüntüler! Biri şınav çekti, diğeri yere kapanıp kalkmadı
21:02 Cristiano Ronaldo yıllar önceki kabusu tekrar yaşıyor! 5 maçtır gole ulaşamadı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 23:09:46. #1.13#
SON DAKİKA: Tehlikeye rağmen binaların çatılarında kar temizliyorlar - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement