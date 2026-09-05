TEİAŞ projeleri ve Trakya enerji çalışmaları için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika
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TEİAŞ projeleri ve Trakya enerji çalışmaları için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de

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Cumhurbaşkanı kararlarıyla TEİAŞ'ın çeşitli enerji iletim hattı projeleri ile Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama Projesi kapsamındaki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak. Kararlar, proje sahalarındaki mülk sahiplerini ilgilendiriyor ve kamulaştırma işlemleri mülkiyet ya da irtifak hakkı şeklinde yürütülecek.

Türkiye'nin çeşitli illerinde yapılacak enerji ve altyapı projeleri için bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) Genel Müdürlüğüne ait 400/154 kV Yeşilhisar TM İrtibat Hatları Projesi, 380 kV Altınkaya-Sinop Enerji İletim Hattı Projesi ve 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı Projesi kapsamında bazı taşınmazların direk yerlerinin mülkiyet şeklinde, iletken salınım gabarisinin ise irtifak hakkı kurulmak suretiyle acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Ayrıca 154 kV Nizip OSB Transformatör Merkezi Sahası Projesi ile 154 kV Çekerek Havza-Turhal Enerji İletim Hattı Projesi kapsamındaki taşınmazlar da TEİAŞ tarafından acele kamulaştırılacak.

Öte yandan, Trakya Petrol ve Doğal Gaz Arama ve Üretim Projesi kapsamında petrol ve doğal gaz arama ve üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla ruhsat alanlarında, lokasyon alanı ve yolu, petrol ve doğal gaz boru hattı, enerji nakil hattı, üretim kampları, idari kampüs alanları ve depolama tesisleri yapımı için ihtiyaç duyulan bazı taşınmazların mülkiyet şeklinde ya da daimi/geçici irtifak hakkı kurulmak suretiyle Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Kaynak: AA

Türkiye Elektrik İletim AŞ, Trakya Bölgesi, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEİAŞ projeleri ve Trakya enerji çalışmaları için acele kamulaştırma kararları Resmi Gazete'de - Son Dakika

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