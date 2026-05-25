TEİAŞ'tan 1.23 Milyar Lira Kapasite Ödemesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

TEİAŞ'tan 1.23 Milyar Lira Kapasite Ödemesi

25.05.2026 09:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TEİAŞ, nisan ayı için 17 elektrik santraline toplam 1.23 milyar lira kapasite ödemesi yapacak.

Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ), 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için 1 milyar 230 milyon lira kapasite ödemesi yapacak.

Kapasite mekanizmasından yararlanan üretim tesislerine yapılacak ödemelere ilişkin liste, TEİAŞ'ın internet sitesinde yayımlandı.

Buna göre, bu mekanizma kapsamında doğal gaz yakıtlı 17 elektrik üretim santraline nisan ayı için toplam 1 milyar 230 milyon lira ödenecek.

Kapasite mekanizması çerçevesinde en yüksek ödeme 9 santrale, santral başına 86 milyon 100 bin lira olarak yapılacak. En düşük ödeme ise 13 milyon 777 bin 679 lira 19 kuruş olacak.

TEİAŞ, elektrikte sürdürülebilirlik ve arz güvenliğini sağlamak amacıyla santrallere kapasite ödemesi yapıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Ankara, Finans, Enerji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi TEİAŞ'tan 1.23 Milyar Lira Kapasite Ödemesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı Trafikte zikzak çizerek ilerledi, hem alkollü hem firari çıktı
Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı Kılıçdaroğlu cephesinden yeni açıklama: Kemal Bey kapının bu tarafının da diğer tarafının da genel başkanı
CHP Genel Merkezi’nde kapının önüne koltuklar koyuldu CHP Genel Merkezi'nde kapının önüne koltuklar koyuldu
CHP’den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı CHP'den Mansur Yavaş iddiasına yalanlama: Böyle bir diyalog yaşanmadı
CHP’de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu’ndan dikkat çeken paylaşım CHP'de olaylar sürerken Canan Kaftancıoğlu'ndan dikkat çeken paylaşım
Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı Akçakoca Belediye Başkanı tutuklandı, görevden uzaklaştırıldı

09:38
Ederson’dan İlkay’a büyük ayıp
Ederson'dan İlkay'a büyük ayıp
08:56
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
Sibel Kekilli sessiz sedasız evlendi
08:23
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
Bülent Şakrak, 16 yaş küçük sevgilisiyle deniz sezonunu açtı
08:21
CHP Genel Merkezi’ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu’ndan ilk açıklama
CHP Genel Merkezi'ndeki yaşananlarla ilgili Kemal Kılıçdaroğlu'ndan ilk açıklama
08:14
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
Altın fiyatları haftanın ilk işlem gününde sert yükseldi
07:03
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Bomba iddia: Kılıçdaroğlu kurultayı erteleyip partiyi genel seçimlere taşıyacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2026 10:08:31. #7.12#
SON DAKİKA: TEİAŞ'tan 1.23 Milyar Lira Kapasite Ödemesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.