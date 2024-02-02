Tekirdağ\'da Hayvancılık Desteklemeleri Kursu Başarılı Çobanlara Sertifika Verildi

Ekonomi

Tekirdağ'da düzenlenen "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" kursunda başarılı olan çobanlara sertifika aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığının "Hayvancılık Desteklemeleri Uygulamaları Sürü Yöneticisi (Çoban) İstihdamı Desteği" çerçevesinde ülke hayvancılığının geliştirilmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması, hayvancılık politikalarının yürütülmesinde etkinliğin arttırılması amacıyla Malkara İlçesinde sürü yönetimi elemanı eğitim programı düzenlendi.

Sürü Yönetimi Elemanı Kursu belge törenine katılan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal ve kurum yöneticileri tarafından, İlçe Halk Eğitimi Merkezi ve Malkara İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak düzenlenen kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikaları verildi. - TEKİRDAĞ