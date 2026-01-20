Başkan Yüceer: Çorlu'ya raylı sistemden kreşe kapsamlı yatırım - Son Dakika
Başkan Yüceer: Çorlu'ya raylı sistemden kreşe kapsamlı yatırım

20.01.2026 16:55  Güncelleme: 16:59
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, raylı sistem projesinin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkacaklarını duyurdu. Projeyle birlikte Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattının hayata geçirileceği belirtildi.

Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Candan Yüceer, Çorlu'da görev yapan mahalle muhtarları ve basın mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi. Programda kentin öncelikli ihtiyaçları, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler ele alındı.

Çorlu'nun hızla büyüyen bir kent olduğunu belirten Yüceer, ulaşım ve altyapı yatırımlarına ağırlık verdiklerini ifade ederek toplu taşıma filosunun 443 yeni araçla güçlendirildiğini, kırsal mahallelerin ulaşım ağının genişletildiğini söyledi.

Raylı sistem projesinin bu yatırımların en önemli ayağı olduğunu vurgulayan Yüceer, "Raylı sistem projemizin ilk etabı için bu yıl içerisinde ihaleye çıkıyoruz. İlk etapta Çorlu Otogarı, Tren İstasyonu ve Hastane hattını hayata geçireceğiz" dedi.

Afet hazırlıkları kapsamında itfaiye yatırımlarının sürdüğünü kaydeden Yüceer, Çorlu'da mülkiyet sorununun çözüldüğünü ve itfaiye istasyonu için yakın zamanda temel atılacağını belirtti. Deprem hazırlıkları kapsamında geçici barınma alanlarının altyapısının tamamlandığını da aktardı.

Sosyal belediyecilik projelerine de değinen Yüceer, "11 ilçeye 11 kreş" hedefi doğrultusunda çalışmaların sürdüğünü, Kent Lokantalarının ise vatandaşlardan yoğun ilgi gördüğünü ifade etti.

İçme suyu, kanalizasyon ve yol çalışmalarının devam ettiğini belirten Yüceer, Çorlu'ya modern bir Sebze-Meyve Toptancı Hali kazandırılacağını, projenin ihalesine çıkıldığını açıkladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

