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Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - Son Dakika

Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

27.01.2022 11:24
Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı

Tekirdağ'da 2021 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 302 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 943 adet artarak 289 bin 135 adet oldu.

Tekirdağ'da 2021 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 302 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 943 adet artarak 289 bin 135 adet oldu.

TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Tekirdağ'da 2021 yılı Aralık ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 302 bin, bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 943 (yüzde 3,9) adet artarak 289 bin 135 adet oldu. Tekirdağ'daki toplam 289 bin 135 motorlu kara taşıtının, 153 bin 316'sı (yüzde 53) otomobil, 5 bin 462'si (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 471'i (yüzde 1,9) otobüs, 47 296'sı (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 315'i (yüzde 3,9) kamyon, 33 584'ü (yüzde 11,6) motosiklet, 894'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 797'si (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.

Tekirdağ'da Aralık ayında 9 bin 271 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ'da devri yapılan toplam 9 bin 271 taşıt içinde otomobil yüzde 64 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 15,8 ile kamyonet, yüzde 8,3 ile traktör, yüzde 4,2 ile motosiklet takip etti. Aralık ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,6'sını ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında, 2021 yılı Aralık ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 249 bin 119 adet araç bulunuyor. Tekirdağ, toplam 289 bin 135 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1'ine sahip.

Tekirdağ ilinde 2021 yılı Aralık ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla, özel amaçlı taşıt yüzde 16,7, motosiklet yüzde 6,1, otomobil yüzde 4, kamyon yüzde 3,6, kamyonet yüzde 3,3, traktör yüzde 2,7, minibüs yüzde 2, otobüs yüzde 1,4 şeklinde gerçekleşti. - TEKİRDAĞ

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Tekirdağ, Otomobil, Tragger, Aralık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Tekirdağ'da trafiğe kayıtlı araç sayısı arttı - Son Dakika
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