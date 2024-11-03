Teknoloji Çalışanları Demokratlara Bağış Yapıyor

Ekonomi

ABD'de aralarında Google, Microsoft ve Apple'ın da bulunduğu teknoloji şirketlerinde çalışanlar, 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesinde bağışlarını daha çok Demokrat Parti için yaptı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri öncesi Demokrat Parti ve Cumhuriyetçi Parti'nin aldığı bağışlar da ABD'nin gündeminde yer alıyor.

Seçimlerde Cumhuriyetçilerin başkan adayı olan eski ABD Başkanı Donald Trump'ı destekleyeceğini açıklayan X platformunun sahibi Elon Musk'ın son dönemde yaptığı paylaşımların ardından, teknoloji şirketlerinin seçimler öncesi tutumu dikkati çekiyor.

ABD merkezli istatistik sitesi Quiver Quantitative'de yer alan bilgilere göre, halka açık şirketlerin çalışanlarının bağış oranlarına bakıldığında, teknoloji şirketleri çalışanları daha çok Demokrat Parti'ye bağış yapıyor.

Verilere göre, Google çalışanları Demokratlara 5,6 milyon dolarlık bir destek verirken, Cumhuriyetçilere ise sadece 632 bin dolar destekte bulundu. Netflix çalışanları Demokratlara 5,5 milyon bağışta bulunurken, Cumhuriyetçilere hiç bağış yapmadı.

Microsoft çalışanları Demokratlara 4 milyon dolar bağışta bulunurken, Cumhuriyetçilere 900 bin dolar bağış yaptı.

Listede yer alan diğer teknoloji şirketlerinden Oracle'ın çalışanları Demokratlara 1,2 milyon dolar bağışlarken, Cumhuriyetçilere 650 bin dolar bağışta bulundu.

Apple çalışanları da Demokratlara 1 milyon dolar bağış gerçekleştirdi.

Listede X şirketine dair veriler yer almazken, şirketin sahibi Musk, Trump'ın en büyük destekçilerinden biri olarak ön plana çıkıyor.

Forbes sitesinde yer alan habere göre, Musk, Trump'a şu ana kadar 118 milyon dolardan fazla bağış yaptı.

The New York Times'a göre, Musk bu bağışların ardından İsrail doğumlu ABD'li bir doktor olan Miriam Adelson'ı geride bırakarak Trump yanlısı en büyük ikinci bireysel bağışçı oldu.

Musk'ın önünde ise eski başkanı desteklemek için şimdiye kadar 150 milyon dolar bağış yapan milyarder Timothy Mellon yer alıyor.