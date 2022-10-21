Eski telefonlarını saklayanlar dikkat! Yeni bir modelden daha pahalıya satabilirsiniz - Son Dakika
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Eski telefonlarını saklayanlar dikkat! Yeni bir modelden daha pahalıya satabilirsiniz

21.10.2022 22:43

Dünyada en çok telefon değiştirilen ülkelerden biri olan Türkiye'de vatandaşlar yeni modeli alırken, eski telefonunu ya satıyor ya da bir kenara atıyor. Fakat son dönemde eski telefonlara ciddi para verenler ver. Bu hafta açılmamış birinci nesil bir iPhone için 39 bin dolar yani 725 bin TL ödeme yapıldı. İşte en çok rağbet gören eski telefonlar ve satış fiyatları.

Teknoloji her geçen gün kendini yenilerken, kullandığımız cihazlar da bir süre sonra popülaritesini ne yazık ki kaybediyor. Dev şirketler sürekli yeni modelleri piyasa sürerek, teknoloji tutkunlarını da yeniliğe davet ediyor.

ESKİ TELEFON MODASI BAŞLADI

Bugün alınan bir telefonun 3-5 ay içinde yeni modeli çıkıyor. Hal böyle olunca da eski telefonlar raflara kaldırılıyor. Ancak şimdi öyle bir moda var ki, bir grup eski telefonların peşine düşmüş durumda.

CİDDİ PARALAR VERİLİYOR

Evlerde unutulan eski telefonunuzu satarak para kazanmanız mümkün. Üstelik ciddi paralar verenler var. Bu hafta bir teklif sahibi, açılmamış birinci nesil bir iPhone için orijinal fiyatının 50 katından fazla olan 39.000 $ (725 bin TL) ödedi.

İşte en çok rağbet gören eski telefonlar ve satış fiyatları:

  • Motorola DynaTAC 8000X - £1.776,01 (37 bin TL)
  • HTC Touch Diamond2 - £542,90 (11 bin TL)
  • iPhone - £542,55 (11 bin TL)
  • iPhone 3G - £301,68 (6 bin 250 TL)
  • Motorola RAZR2 - £239,25(5 bin TL)
  • Motorola Microtac 9800X - £230,36 (4 bin 800 TL)
  • Motorola 3200 - £215,50 (4 bin 500 TL)
  • Nokia 7280 - £180,44 (3 bin 750 TL)
  • Nokia N79 - £171.62 (3 bin 560 TL)
  • Ericsson T39 - £146,85 (3 bin TL)
  • Nokia E90 Communicator - £134,25 (2 bin 790 TL)
  • Nokia N-Gage - £112,90 (2 bin 330 TL)
  • Nokia 9000 Communicator - £112,52 (2 bin 330 TL)
  • HTC Evrensel - £104,25 (2 bin 330 TL)
  • Nokia 9110I - £100,75 (2 bin 80 TL)
  • Motorola RAZR2 V9 - £93,44 (1950 TL)
  • Nokia 7600 - £86,69 (1790 TL)
  • Nokia 2100 - £66,74 (1375 TL)
  • Sidekick LX 2009 - £57,09 (1187 TL)
  • Nokia 8110 - £56,70 (1166 TL)
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SON DAKİKA: Eski telefonlarını saklayanlar dikkat! Yeni bir modelden daha pahalıya satabilirsiniz - Son Dakika
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