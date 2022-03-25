Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma - Son Dakika
Üye Girişi

Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma

25.03.2022 09:07
Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma

Teknopark İstanbul, Katar Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"na (DIMDEX EXPO) katılarak, bünyesindeki firma ve girişimcilerin projelerini dünyaya tanıttı.

Teknopark İstanbul, Katar Silahlı Kuvvetleri ev sahipliğinde düzenlenen "Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı ve Konferansı"na (DIMDEX EXPO) katılarak, bünyesindeki firma ve girişimcilerin projelerini dünyaya tanıttı.

Teknopark İstanbul'dan yapılan açıklamaya göre, 21- 23 Mart'ta yedincisi düzenlenen fuara katılan firma ve girişimciler, teknoloji alanında yaşanan son gelişmeleri yerinde takip etti.

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı'nda 20 ülkeden 200'den fazla firmanın ürünleri sergilenirken, Türkiye 32 savunma sanayisi şirketiyle en yoğun katılım gösteren ülke oldu.

"Fuardaki her 5 firmadan biri Türk"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Teknopark İstanbul Genel Müdürü Bilal Topçu, şunları kaydetti:

"Firmalarımız arasında STM, TAIS ve Anadolu gibi denizcilik alanında öncü firmalar var. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının davetiyle fuarda bulunmak bizleri mutlu ediyor. Bünyemizdeki firmalara gösterilen ilgi ise doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Fuarda dünyanın her yerinden gelen devlet yetkilileri ve askerlerle görüşmeler sağlanıyor. Yabancı firmalara Teknopark İstanbul'u anlatıyoruz ve dünya savunma sanayisine Türkiye'nin yeni anlaşmalarla katkı sağlayacağını umuyoruz. Fuardaki her 5 firmadan biri Türk."

Doha Uluslararası Deniz Savunma Fuarı, özellikle de gemi yapımı ve gemilere monte edilen teknolojik sistemlerinin yanı sıra radar, füze, deniz mayınları ve elektronik harp sistemleri gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösteren firmalara, ürünlerini tanıtma ve yeni anlaşmalar yapma fırsatı sunuyor.

YORUMLAR
500
İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil İstanbul'da kişi başına 12,5 metrekare yeşil alan düşüyor; Viyana 10 kat daha yeşil Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı Türkiye'nin ilk Diş Sağlığı Müzesi İstanbul'da açıldı

İstanbul, 23 Mart, Türkiye, Katar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma - Son Dakika


Son Dakika
09:29 Ukrayna, Rusya'ya karşı Karadeniz'e mayın bıraktı! Tehlikeyi önlemek için Türk mayın gemileri göreve hazır
09:18 Beşiktaş, Valerien Ismael'i KAP'a bildirdi!
09:17 Gülşen'den kalça ve bel detaylı sahne kostümü
09:13 Ukrayna iddiası: Rusya savaşı, 9 Mayıs'ta yani Kızıl Ordu'nun Nazileri yendiği günün yıldönümünde bitirecek!
09:03 Kırmızı et ihracatına kısıtlama getirildi
08:59 Burası Ankara! Trafikte sürücüler yol verme kavgasına girişti, biri eline ekmek bıçağını dahi aldı!
08:56 6 muhalefet lideri ikinci defa buluşuyor! Buluşma yeri: DEVA Partisi genel merkezi, masada üç konu var!
08:43 Kebapçının aşk üçgeninde baş döndürücü oyunlar: Önce karısını vurdu, sonra da barışmak için sevgilisini vurmuş gibi gösterdi
23:54 Cinsel organını gösterip taciz etti! Mahalle ayağa kalktı, önce dövdüler, sonra polise teslim ettiler
08:30 ABD Rus hackerın peşinde: Bilgi verene 10 milyon dolar ödül verilecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2022 10:03:29. #1.12#
SON DAKİKA: Teknopark İstanbul'dan Katar Savunma Fuarı'na çıkarma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement