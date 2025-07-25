Teknopark İstanbul'dan ULAK ile Stratejik İş Birliği - Son Dakika
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Ekonomi

Teknopark İstanbul'dan ULAK ile Stratejik İş Birliği

Teknopark İstanbul\'dan ULAK ile Stratejik İş Birliği
25.07.2025 16:31
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Teknopark İstanbul, ULAK ile yerli 5G altyapısını hayata geçirerek akıllı kampüs ekosistemi kurdu.

Türkiye'nin teknoloji geliştirme bölgelerinden Teknopark İstanbul, milli haberleşme teknolojileri alanında önde gelen şirketlerden ULAK Haberleşme AŞ ile stratejik bir iş birliğine imza attı.

Anadolu Ajansının (AA) "Global İletişim Ortağı" olduğu 17. Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2025), Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğinde, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığının desteğiyle, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfının yönetim ve sorumluluğunda, KFA Fuarcılık AŞ'nin organizatörlüğünde İstanbul Fuar Merkezi'nde (İFM) düzenleniyor.

İDEF 2025 kapsamında Teknopark İstanbul ile milli haberleşme teknolojileri alanında önde gelen şirketlerden ULAK Haberleşme AŞ arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokol, Teknopark İstanbul'un dijital dönüşüm sürecinde Private 5G altyapısı ile güçlendirilmesini ve akıllı kampüs uygulamalarının hayata geçirilmesini hedefliyor.

Protokol kapsamında ULAK tarafından geliştirilen yerli Private 5G teknolojisi, Teknopark İstanbul'un AR-GE, girişimcilik ve üretim süreçlerinde aktif biçimde kullanılacak. Yüksek hızlı, düşük gecikmeli ve güvenli iletişim altyapısı sayesinde kampüs genelinde yürütülen çalışmalar daha verimli, daha entegre ve daha yenilikçi bir yapıya kavuşacak.

İş birliği, savunma sanayisi, siber güvenlik, yapay zeka, biyoteknoloji, havacılık ve ileri malzeme teknolojileri gibi kritik alanlarda faaliyet gösteren firmalar için prototipleme, test, laboratuvar entegrasyonu ve veri güvenliği gibi süreçlerde önemli bir katma değer sunacak.

Aynı zamanda kampüs genelinde akıllı bina sistemleri, sensör tabanlı güvenlik çözümleri, otonom taşıma teknolojileri ve video analiz sistemleri gibi yenilikçi uygulamalar da yerli 5G ağı üzerinden devreye alınacak.

"Yerli Private 5G altyapısı ile desteklenen akıllı kampüs ekosistemimizi hayata geçiriyoruz"

Teknopark İstanbul Genel Müdürü Prof. Dr. Abdurrahman Akyol, imza töreninde yaptığı konuşmada, dijitalleşme yolculuklarında önemli bir adımı daha hayata geçirdiklerini belirterek "ULAK Haberleşme ile imzaladığımız stratejik iş birliği protokolü sayesinde, Teknopark İstanbul'da yerli Private 5G altyapısı ile desteklenen akıllı kampüs ekosistemimizi hayata geçiriyoruz." dedi.

İş birliğinin yalnızca yüksek hızlı ve güvenli bir iletişim altyapısı sunmakla kalmadığını aktaran Akyol, "Aynı zamanda kampüsümüzde yer alan tüm firmalarımızın AR-GE, girişimcilik ve üretim süreçlerinin daha entegre, verimli ve yenilikçi bir yapıya kavuşmasına imkan tanıyor. Teknopark İstanbul olarak ULAK Haberleşme ile birlikte attığımız bu stratejik adımın, firmalarımızın ve girişimcilerimizin teknoloji geliştirme süreçlerini hızlandırarak, küresel ölçekte rekabetçi çözümler üretmelerine zemin hazırlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Ruşen Kömürcü de Teknopark İstanbul gibi bir teknoloji üssünde, milli 5G altyapılarını sahada aktif hale getirmekten gurur duyduklarını dile getirerek, "Bu iş birliği, Private 5G sistemlerimizin sadece bir iletişim altyapısı değil, inovasyonun, üretimin ve güvenli dijital dönüşümün temel taşı olduğunu bir kez daha gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Kömürcü, imzalanan protokolün, Teknopark İstanbul'un yüksek teknoloji odaklı vizyonunu desteklerken, Türkiye'nin Private 5G teknolojilerindeki sivil uygulamalarına öncülük etme misyonuna da katkı sağlayacağını belirterek "Geliştirilecek çözümler, teknoloji geliştirme bölgeleri, sanayi kümelenmeleri ve üniversite kampüsleri başta olmak üzere çok sayıda yapıya örnek teşkil edecek." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Teknoloji, istanbul, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Teknopark İstanbul'dan ULAK ile Stratejik İş Birliği - Son Dakika

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